СКМ рассказала о стратегии информпрозрачности бизнеса

Компания СКМ приняла участие в I Евразийском саммите "Корпоративная социальная ответственность: стратегия и лучшая практика устойчивого развития в странах Евразии", который состоялся 27 января 2009 года в Киеве. Его организаторами выступили Ассоциация менеджеров России, ИД "Коммерсантъ" (Украина), Высшая школа менеджмента (Россия), ПРООН (Россия), Европейская Комиссия, Глобальный договор (Украина).

В рамках Саммита представители бизнес- , экспертных и научных кругов, международных и общественных организаций, органов государственной власти, деловых и общественно - политических СМИ Украины, России и стран Евразии получили возможность обменяться опытом в сфере КСО и обсудить наиболее актуальные вопросы, тенденции и стандарты в этой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, от Компании СКМ в заседании Круглого стола "Стратегия информационной прозрачности бизнеса - залог его устойчивости" участие приняла менеджер СКМ по вопросам корпоративной социальной ответственности Александра Заярная.

Как отметила А.Заярная, СКМ является первой украинской компанией, управляющей масштабным диверсифицированным бизнесом, которая подготовила Отчет об устойчивом развитии согласно требованиям Глобальной инициативы отчетности (GRI). Она также рассказала об опыте подготовки Социального отчета Компании СКМ по международному стандарту.

"Деятельность СКМ построена на принципах открытости и прозрачности, с 2006 года мы предоставляем заинтересованным сторонам информацию о своей деятельности, - отметила А.Заярная. - Мы готовим социальные отчеты потому, что стремимся вести бизнес по международным стандартам, а также потому, что считаем социальную отчетность инструментом управления социальной и экологической деятельностью. Над отчетами работают сотрудники Группы СКМ без привлечения внешних консультантов, так как мы считаем, что выводы и уроки, извлеченные из этой работы, не менее важны, чем сам Отчет".

В отчет включена информация о 27 самых значимых компаниях и предприятиях Группы. Представлены данные по 21 показателю результативности и 26 стандартным элементам отчетности Руководства GRI, которое было проанализировано в контексте украинского законодательства и требований органов статистической отчетности. В будущем СКМ планирует разработать собственное руководство по подготовке отчетности в области устойчивого развития для предприятий Группы.

В ходе подготовки отчета удалось также систематизировать информацию о социальных инвестициях на уровне Группы СКМ. В результате подсчетов выяснилось, что инвестиции СКМ в развитие местных сообществ, социальные и благотворительные программы в 2007 году превысили 20 млн. долларов США.

***Презентация А.Заярной опубликована на корпоративном сайте Группы СКМ http://www.scm.com.ua/doccatalog/document?id=86053 .

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

90% акций ЗАО "СКМ" принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.