«Фокстрот. Техника для дома» проводит акцию «Вагон подарков»
Суперприз - набор быттехники на 25000 грн.
Компания «Фокстрот. Техника для дома» проводит акцию «Вагон подарков». По условиям акции, купив любой товар, даже обычные батарейки, обладатель Карты комфорта становится участником розыгрыша. Победитель получает сертификат номиналом в 200 гривен, который даёт право на скидку при следующей покупке, говорится в релизе компании, переданном агентству УНИАН.
Начиная с 1 сентября, сертификатами могли воспользоваться уже более 800 человек!
До 28 февраля количество победивших увеличится, ведь сертификаты разыгрываются каждый месяц во всех магазинах «Фокстрот». «Участником акции «Вагон подарков» можно стать, даже если у вас ещё нет Карты комфорта. Её легко получить, заполнив анкету в магазине. После этого совершайте покупку со скидкой и участвуйте в розыгрыше», - пояснили в компании. В результате розыгрыша можно получить сертификат на скидку в 200 гривен для покупок в магазинах сети.
Кроме того, в марте будет разыгран суперприз – комплект бытовой техники на сумму 25 000 гривен. Претенденты на главный приз – владельцы Карт комфорта, которые с сентября по февраль совершили покупку в магазинах «Фокстрот», независимо от стоимости.
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Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается оптовой и розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 1 декабря 2008 года компания "Фокстрот. Техника для дома" включает: 217 магазинов «Фокстрот», 33 гипермаркета «FoxMart», 24 салона «Фокстрот. Цифровая техника» и 16 стоковых центров «Техношара» в Украине, а также 4 супермаркета «Фокстрот» и 2 гипермаркета «FoxMart» в Молдове.