Компания «Фокстрот. Техника для дома» проводит акцию «Вагон подарков». По условиям акции, купив любой товар, даже обычные батарейки, обладатель Карты комфорта становится участником розыгрыша. Победитель получает сертификат номиналом в 200 гривен, который даёт право на скидку при следующей покупке, говорится в релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Начиная с 1 сентября, сертификатами могли воспользоваться уже более 800 человек!

До 28 февраля количество победивших увеличится, ведь сертификаты разыгрываются каждый месяц во всех магазинах «Фокстрот». «Участником акции «Вагон подарков» можно стать, даже если у вас ещё нет Карты комфорта. Её легко получить, заполнив анкету в магазине. После этого совершайте покупку со скидкой и участвуйте в розыгрыше», - пояснили в компании. В результате розыгрыша можно получить сертификат на скидку в 200 гривен для покупок в магазинах сети.

Кроме того, в марте будет разыгран суперприз – комплект бытовой техники на сумму 25 000 гривен. Претенденты на главный приз – владельцы Карт комфорта, которые с сентября по февраль совершили покупку в магазинах «Фокстрот», независимо от стоимости.

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