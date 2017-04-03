Безработица в Евросоюзе снизилась до минимума с 2009 года

Безработица в еврозоне в феврале составила 9,5% (минимальная отметка с мая 2009 года), уменьшившись по сравнению с показателем января в 9,6%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Читайте такжеРост занятости в еврозоне достиг максимума за девять лет

При этом безработица в ЕС в феврале снизилась до минимального уровня с января 2009 года в 8% по сравнению с показателем января в 8,1%, передает Прайм.

Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 10,3%, а в ЕС - 8,9%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2017 года составило 19,750 миллиона человек, в зоне евро - 15,439 миллиона человек.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля зафиксирована в Чехии (3,4%) и Германии (3,9%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (последняя оценка в 23,1% сделана в декабре 2016 года) и Испании (18%).