Литвин: импичмент Президента нереален

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что импичмент Президента Украины нереален, и досрочных президентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

По словам В.ЛИТВИНА, на следующей сессии парламента необходимо принять решение, что выборы Президента Украины состоятся 17 января 2010 года. “Вот пусть каждый к этому маяку двигается и пытается сделать полезное дело”, - отметил спикер.

“Кто хочет импичмент, - сказал В.ЛИТВИН, - пусть отмеряет и поймет, что его нереально сделать”. Он отметил, что “нужно терпеть. Работать”.

“Кто хочет досрочных выборов - пусть понимает, что их не будет. Кто хочет чрезвычайного положения - пусть понимает, что чрезвычайного положения не будет”, - отметил В.ЛИТВИН. Он добавил, Украина и так уже достаточно времени живет в чрезвычайном положении.