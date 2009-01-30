АНОНС на 30 января 2009 г.

Сегодня под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится заседание Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

Кроме того, сегодня под председательством премьера состоится совещание по вопросам функционирования международного детского центра „Артек”

* * *

Состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕССМЕРТНОГО и председателей государственных администраций Ривненской и Хмельницкой областей Виктора МАТЧУКА и Ивана ГАВЧУКА.

Тема брифинга – ситуация с задержками заработной платы и социальных выплат.

* * *

Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко. Телефон горячей линии: 254-05-65.

* * *

Состоится брифинг Киевского городского председателя Л.Черновецкого на тему: “Снижение тарифов на проезд в транспорте в г.Киеве”.

* * *

Состоится брифинг на тему: «Возможен ли дефолт Украины в 2009 году на государственном или корпоративном уровне?».Также будут рассматриваться вопросы: итоги платежного баланса Украины за 2009 г.; прогноз курса евро и доллара на первое полугодие в 2009 г. В работе примет участие руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай Ивченко.

* * *

Состоится пресс-конференция "Итоги политической недели в оценках политологов и экспертов". Вопросы: будет ли назначен новый председатель НБУ? Стабилизируется ли курс гривни? Будет ли обновлен кадровый состав правительства Ю.Тимошенко? Участники: политолог, президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов; директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

* * *

Коллегия Госкомитета телевидения и радиовещания Украины подведет итоги работы Госкомтелерадио в 2008 году и определит основные задания на 2009 год.

* * *

В г.Симферополе еженедельник «Комментарии» проведет круглый стол на тему: «Крым после украино-российской газовой войны». Приглашены: зам.председателя ВР АРК Сергей Цеков, первый зам.председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир Казарин, первый зам.председателя Меджлиса Рефат Чубаров и руководитель Черноморской телерадиокомпании, депутат ВР АРК Татьяна Красикова.

* * *

Состоится web-конференция с Виктором Болденковым, генеральным директором совместного металургического предприятия “Интерсплав”, лауреатом общенациональной программы «Человек года – 2008» в номинации промышленник Года.

* * *

13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция по поводу запуска нового проекта «Европа в сердцах украинцев», который реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. Участники: ген.директор радиостанции «Наше Радио» Богдан Болховецкий; руководитель отдела политики, прессы и информации украинского представительства Еврокомисии в Украине Дирк Шюбель и украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение -2004 Руслана. 26 января 2009 в эфире «Нашего Радио» стартовал самый масштабный в украинском FM-просторанстве проект, посвященный Европейскому Союзу. Цель проекта: распространение среди молодежи актуальной информации о Европейском Союзе, деятельности Европейской Комиссии, освещение взаимоотношений и совместных программ Украины и ЕС. Продолжительность проекта «Европа в сердцах украинцев» - 6 месяцев (до августа 2009 года). (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефоны: 8050 506 92 63, 569-93-95, вн.1147, stasyuk@nasheradio.ua.

* * *

Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГ). Вопросы: О работе энергетического комплекса г. Киева в осенне-зимний период 2008-2009 года. О ходе реконструкции Бортнической станции аэрации.

* * *

Пресс-конференция на тему: “Невыплаты по зарплатам и пенсиям - первый шаг к социальному взрыву?”. Приглашены: Василий Хара, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Александр Стоян, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты и социальных гарантий, уровня жизни и возвращения сбережений населению Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Павел Унгурян, член Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Остап Семирак, народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета.