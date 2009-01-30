Херсон проведет энергоаудит

Мэрия Херсона планирует провести энергоаудит, разработанный норвежской компанией «Рейнердсон», целью которого является сокращение энергозатрат в бюджетных учреждениях города на 30%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно сообщению, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО встретился с представителями норвежской компании "Рейнердсон" и подписал с ними протокол о намерениях относительно создания фонда энергоэффективности.

«Энергоаудит дает возможность получить данные о том, по каким направлениям можно экономить энергоносители. Реализация элементарных мероприятий по их сохранению и проведение энергоаудита позволяют экономить до 30% тепловой и электрической энергии», – отметил В.САЛЬДО.

С целью активного внедрения мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях города также был проведен курс-тренинг "Энергомониторинг в бюджетных учреждениях", в котором приняли участие руководители учебных, медицинских, спортивных и других заведений, а также представители ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

Участники тренинга рассмотрели два подхода к энергосбережению: опыт норвежских коллег на базе программы "Рейнердсон" и мероприятия по энергосбережению в современной Украине на примере города Львова.

Работа по энергосбережению будет проводиться путем внедрения трех программ: энергоэффективность и экологическое улучшение в жилых домах; энергосбережение на предприятиях благодаря внедрению новых инженерных решений; проведение школьного курса экологической культуры и бытового энергосбережения.

Все эти программы реализуются при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.