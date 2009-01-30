В Крыму задолженность по зарплате снизилась

По оперативным данным городов и районов Автономной Республики Крым, по состоянию на 28 января задолженность по выплате заработной платы составила 52 млн. 865,8 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Министерства труда и социальной политики АРК, по отношению к 1 января 2009 года задолженность по зарплате уменьшилась на 2 млн. 356,9 тыс. грн., или на 4,3%.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходится 21 млн. 118,8 тыс. грн., или 39,9%, на предприятия-банкроты – 30 млн. 169,8 тыс. грн., или 57,1%, экономически неактивные предприятия – 1 млн. 577,2 тыс. грн., или 3,0%.

Кроме того, имеется задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений из средств государственного бюджета в сумме 41,7 тыс. грн. (санаторий им. Наговицына Украинского общества слепых, г. Евпатория).

Рост задолженности в январе допустил только Черноморский район Крыма (на 63,7 тыс. грн., или на 10,6%). Полностью погашена задолженность на предприятиях г. Алушты, г. Армянска, г. Саки, а также на экономически активных предприятиях Джанкойского, Красноперекопского, Первомайского и Сакского районов автономии.