Долги по зарплате в Тернопольской области уменьшились

В Тернопольской области на начало года долги по заработной плате составили 11 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, за 2008 год общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 3,3 млн. грн. (23,3%). На экономически неактивных предприятиях за год долги уменьшились на 4,3 млн. грн. (47,1%), на предприятиях-банкротах – на 0,5 млн. грн. (17,1%). В то же время за год выросла задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях – на 1,5 млн. грн. (69,3%). Вместе с тем, за 24 дня января 2009 года долги на этих предприятиях уменьшены на 0,8 млн. грн. (20,7%).

На сегодня на экономически активных предприятиях области задолженность составила 3,7 млн. грн., на экономически неактивных – 4,9 млн. грн., на предприятиях-банкротах – 2,4 млн. грн.

Нет задолженности по зарплате на предприятиях сферы обслуживания: в гостиницах и ресторанах, в финансовых учреждениях, органах государственного управления, заведениях сферы образования и здравоохранения.

В пресс-службе заметили, что из 17 районов области нет задолженности по зарплате в шести – Бережанском, Залещицком, Кременецком, Лановецком, Чертковском и Шумском.