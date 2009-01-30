Новоназначенная глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ готова к своему исключению из Партии регионов.

Об этом она сообщила газете «Коммерсант-Украина».

«Если партии не нужны профессионалы, пусть исключают», – заявила А.КУЖЕЛЬ, добавив, что «они (Партия регионов) уже обошлись подобным образом с БОГАТЫРЕВОЙ, и теперь можно ожидать чего угодно».

А.КУЖЕЛЬ также отметила, что в течение всего прошлого года, "когда была без работы", неоднократно обращалась к руководству ПР с предложением использовать ее профессиональный потенциал для подготовки и написания программ антикризисных действий. «Я просто не была никому нужна», – отметила она, добавив, что на нынешней должности получила от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «полный карт-бланш на все необходимые действия». «А не так, как в предыдущих правительствах и в Партии регионов – когда половина людей боролась со мной и всячески мешала работать», – заявила А.КУЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, вчера политсовет Партии регионов заявил о намерении дать оценку заявлениям члена своей политической силы Александры КУЖЕЛЬ, направленным на поддержку действующего правительства.

В заявлении пресс-службы партии отмечается, что в то время, когда нынешнее правительство Украины «уничтожает предпринимательство, делает невозможными условия существования малого и среднего бизнеса», позиция члена Партии регионов А.КУЖЕЛЬ, которая вместо того, чтобы выступать против такой политики и защищать малый и средний бизнес от авантюрных действий нынешнего премьер-министра, публично выступила в защиту Ю.ТИМОШЕНКО, вызвала глубокое возмущение у членов и сторонников политической силы.

21 января А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом А.КУЖЕЛЬ заявила, что не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.

А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.