Укртелеком заключил договор роуминга с Мобильными Телесистемами

Компания «Укртелеком» (ТМ мобильной сети связи компании Utel) расширила международный роуминг в России. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Новым роуминг-партнером компании Utel в России стала компания «Мобильные Телесистемы».

По состоянию на 30 января 2009 года для абонентов Utel открыт роуминг в 28 странах мира.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 160 тысяч.