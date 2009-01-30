Укртелеком заключил договор роуминга с Мобильными Телесистемами
12:25, 30 января 2009Разное
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Для Utel роуминг есть в 28 странах мира
Компания «Укртелеком» (ТМ мобильной сети связи компании Utel) расширила международный роуминг в России. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Новым роуминг-партнером компании Utel в России стала компания «Мобильные Телесистемы».
По состоянию на 30 января 2009 года для абонентов Utel открыт роуминг в 28 странах мира.
Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 160 тысяч.
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