Плата за телефон вырастет
13:25, 30 января 2009Разное
1
По решению НКРС на 10%
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 29 января 2009 года приняла решение об увеличении абонплаты за услуги фиксированной телефонной связи на 10%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК.
По его словам, для введения в действие этого решения требуется согласование в Госкомпредпринимательства, АМКУ и регистрация в Минюсте. На это, по мнению В.ОЛИЙНЫКА, может уйти не меньше месяца.
Как сообщал УНИАН, НКРС на заседании 29 января одобрила проект Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги. Данный проект будет размещен на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter