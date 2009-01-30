Решения о платных медуслугах, повышении ЖКУ для юрлиц и др. не зарегистрированы

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК выражает сомнения по поводу перспектив вступления в законную юридическую силу распоряжений главы Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о введении платы за медицинские услуги, допуск на кладбища и повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Акты КГГА как органа исполнительной власти подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции, в частности, в данном случае, в Главном управлении юстиции в Киеве», - отметил Н.ОНИЩУК, добавив, что «без регистрации эти решения не вступают в законную силу».

Министр сообщил, что до сих пор в Главное управление юстиции в Киеве эти распоряжения председателя КГГА не поступали. А следовательно, подчеркнул Н.ОНИЩУК, эти документы и решения, которые в них изложены, не стали юридическими фактами.

Н.ОНИЩУК заметил, когда эти акты будут предоставлены для регистрации, Минюст тщательно проанализирует их на предмет соответствия Конституции и законодательству Украины.

Вместе с тем министр юстиции отметил: «Регистрация этих актов в Минюсте является маловероятной