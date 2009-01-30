Главное на 30 января (день)

Анекдот в тему:

Новые условия получения кредита - выбить деньги из предыдущего заемщика.

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Хроника дня

АМК: в Украине продолжается слияние и концентрация бизнеса, несмотря на кризис. Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

По словам А. МЕЛЬНИЧЕНКО, «пока что существенного падения интереса к слияниям в Украине со стороны бизнеса не произошло, и для меня это отрадный факт». Он пояснил: «Это говорит о том, что идут процессы внутри бизнеса, которые не свидетельствуют о свертывании бизнеса - среднего и большого бизнеса».

Руководитель АМКУ сообщил, что «каждую неделю по вторникам и четвергам проводится заседание Антимонопольного комитета, и, как правило, всегда рассматривается где-то 7, 10, 15 дел об экономической концентрации».

Генпрокуратура проверит финансирование защищенных статей бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре проверить финансирование защищенных статей бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с министром обороны Юрием ЕХАНУРОВЫМ, на которой присутствовал генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

В.ЮЩЕНКО заслушал отчет министра обороны об отключении 72 военных объектов от электроэнергии и попросил генпрокуратуру провести по этому факту проверку.

Он также попросил А.МЕДВЕДЬКО, чтобы отчет об осуществленной работе был публичным, чтобы все знали, кто не может или не хочет финансировать защищенные статьи бюджета.

Также он поручил Генпрокуратуре до конца дня обеспечить возобновление электроснабжения на 8 военных объектах, имеющих стратегическое значение для государства.

Правительство увеличит бюджет Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. за счет реализации государственных ценных бумаг. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

«Правительство и Национальный банк отработали все механизмы привлечения на первом этапе 1 млрд. грн. в ипотечные учреждения, и по одному миллиарду гривен для каждого государственного банка, чтобы они имели возможность кредитовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство и Нацбанк полностью отработали механизм финансирования Государственного ипотечного учреждения. «Я лично встречалась с господином ШАПОВАЛОВЫМ (первый заместитель председателя правления НБУ – УНИАН), и мы договорились о том, что этот 1 млрд. грн. через государственные ценные бумаги, через государственные бумаги ипотечного учреждения будет профинансирован в ближайшие дни в зависимости от того, как быстро сможем оформить необходимые документы», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство обратилось к Национальному банку с просьбой выделить двум государственным банкам рефинансирование в размере по 1 млрд. грн., чтобы эти банки стали специализированными по кредитованию объектов незавершенного строительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития и строительства, на достройку незавершенных объектов жилищного строительства со степенью готовности более 50% в Украине необходимо 10 млрд. грн.

Минфин разработает единый для регионов порядок покупки жилья за бюджетные средства Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на первом заседании Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

«Министерство финансов должно разработать единый порядок приобретения жилья за средства государственного бюджета, который бы корреспондировался с нашими решениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в ходе предыдущего совещания по вопросам преодоления кризисных явлений в строительной отрасли правительство поручило Министерству региональной политики и строительства подготовить к следующей сессии Верховной Рады все необходимые законодательные акты, которые необходимо срочно принять для поддержки строительной отрасли.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, основная поддержка будет направлена на завершение объектов, степень готовности которых составляет не менее 70%. При этом премьер подчеркнула, что планируется установить стоимость квадратных метров за счет минимизации прибыли строительных компаний и снижения цен на строительные материалы. «Цена квадратного метра должна быть четко просчитана, она должна быть минимизирована, но минимизирована до разумных пределов и не только за счет сокращения прибыли, но и за счет цены себестоимости тех строительных материалов, которые используются», - уточнила она.

Глава правительства также сообщила, что приоритетным направлением в кредитовании строительной отрасли станет обеспечение граждан кредитами на покупку жилья.

«Кредиты будут получать покупатели, и только в самых крайних, чрезвычайных ситуациях кредиты смогут получать строительные организации, потому что для нас важно, чтобы кредиты возвращались, а это означает, что это должны быть покупатели тех недостроенных объектов, в том числе и квартир», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что все ресурсы будут направляться на завершение строительства начатых объектов, а не на реализацию новых строительных проектов.

Литвин не отрицает - отставка Стельмаха связана с борьбой за место “у печатного станка”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не отрицает, что вопрос увольнения председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА связан с борьбой за место “возле печатного станка”. Об этом он сказал в четверг в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

При этом В.ЛИТВИН заявил, что “печатный станок уже давно включен”. По его словам, он “работает”, а “борьба только идет за то, кто будет возле печатного станка стоять”.

В то же время спикер отметил, что вопрос увольнения В.СТЕЛЬМАХА связан с неправильной политикой НБУ относительно рефинансирования банковской системы, когда ряд банков “смог нажиться на разнице валютного курса”.

Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что нынешняя шумиха вокруг Национального банка вызвана не только желанием изменить его руководство, но еще и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств с целью покрытия дефицита, а также недопоступлений налогов и сборов в государственный бюджет.

“Дать возможность напечатать такое количество денег, дать возможность опять включить прямой эмиссионный станок для финансирования дефицита бюджета, как это было, пока мы не приняли Бюджетный кодекс, в котором категорически запретили это делать, – это значит вернуться в ситуацию начала 90-х. Уровень инфляции я просто боюсь даже прогнозировать”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент высказал эти замечания в своем письме к правительству страны. Кроме того, после 1 февраля Президент Украины намерен выступить с обращением к народу, чтобы призвать общество обратить внимание на проблемы бюджета - “бюджетный кризис, который мы получим, будет значительно существеннее, чем кризис валютный”.

По данным Секретариата Президента, на сегодня прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн.

“Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.ШЛАПАК.

Напомним, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».

Россия намерена отказаться от кооперации с авиационной отраслью Украины

Россия планирует максимально отказаться от кооперации с предприятиями авиационной отрасли Украины.Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» в номере от 30 января.

В частности, сообщается, что государственная корпорация "Ростехнологии" в ближайшее время намерена подписать соглашение сроком до 2012 года с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), предполагающее перенос производства комплектующих для российских самолетов с зарубежных предприятий на российские.

"В рамках соглашения запланирован перенос производства комплектующих с зарубежных предприятий на российские. До конца апреля стороны должны подготовить перечень конкретных мероприятий", - пояснил собеседник газеты. По его словам, в соглашении фигурирует более 50 предприятий "Ростехнологий", работающих в области двигателестроения, приборостроения, а также разработки и производства материалов, используемых в авиации.

В ОАК не скрывают, что совместные планы с "Ростехнологиями" затронут в первую очередь украинских смежников. По словам официального представителя ОАК, сейчас корпорация ведет переговоры с украинскими поставщиками о заключении долгосрочных соглашений (на пять-семь лет). "Если с ними не удастся договориться, будут рассматриваться альтернативные варианты — либо закупка этих комплектующих у других зарубежных поставщиков, либо организация производства на территории России", - утверждает он. При этом в ОАК отказались сообщить изданию, о каких именно украинских предприятиях идет речь, уточнив только, что они работают "в области производства двигателей, шасси, гидроагрегатов и других покупных комплектующих изделий". Ежегодный объем заказов этих смежников в ОАК оценили в "несколько миллиардов рублей".

Также издание отмечает, что до этого времени российские авиапроизводители активно сотрудничали с запорожским ОАО "Мотор Сич" (выпускает авиадвигатели для вертолетов "Ми" и "Ка", самолетов Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, Ту-334, самолетов-амфибий Бе-200), киевским авиазаводом "Авиант" (производство крыла), киевским АНТК имени Антонова (разработчик конструкторской документации по Ан-148), днепропетровским ОАО "Южмаш" (производитель шасси) и Харьковским авиазаводом (поставщик комплектующих). Сотрудничество с ОАК идет в основном по ближнемагистральному самолету Ан-148 (на 69% самолет состоит из российских комплектующих и на 31% — из украинских). В ноябре 2005 года АНТК имени Антонова передал права на производство Ан-148 Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу, однако в серийное производство он пока не запущен.

В свою очередь, гендиректор ОАО "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ уверен, что угрозы российских авиастроителей отказаться от кооперации с украинскими смежниками — способ давления на последних. "Это старый прием шантажа, используемый с целью понижения цены на нашу продукцию. Но других двигателей россиянам взять просто негде", - уверен он. Перенос же производства авиадвигателей в Россию, по его мнению, "технически невозможен", в том числе по финансовым причинам. "Каждый самолет имеет сертификат, в котором указаны все комплектующие. Чтобы что-то поменять, придется получать новый документ, а это займет два-три года и обойдется в 18-30 млн. дол.", - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

Плата за телефон вырастет на 10%

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 29 января 2009 года приняла решение об увеличении абонплаты за услуги фиксированной телефонной связи на 10%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК.

По его словам, для введения в действие этого решения требуется согласование в Госкомпредпринимательства, АМКУ и регистрация в Минюсте. На это, по мнению В.ОЛИЙНЫКА, может уйти не меньше месяца.

Как сообщал УНИАН, НКРС на заседании 29 января одобрила проект Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги. Данный проект будет размещен на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.

Доллар на межбанке открылся снижением

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7350/7,8225 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2155/0,2210 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9445/10,0875 грн. Об этом УНИАН сообщила финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2875/1,2877 долл. США (четверг - 1,3070/1,3072).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн./долл.

Банки Киева покупают доллар за 7,97 грн., продают – 8,13 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева увеличился на 0,06%, по сравнению с 29 января, и сегодня составил 7,97 грн., продажи – уменьшился на 0,05% - до 8,13 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня уменьшился на 0,7%, по сравнению с 29 января, и составил 10,31 грн., продажи – уменьшился на 1,8% - до 10,72 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках уменьшился на 3,6%, по сравнению с 29 января, и сегодня составил 0,21 грн., продажи – на 1,3% - до 0,25 грн.

Наличная гривня вскоре укрепится до 8,00 грн./долл.

В течение ближайших недель стоит ожидать отката наличного курса до 8,00 грн./долл. при условии, что Национальный банк продолжит поддержку межбанковского валютного рынка.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян ФЕДОРИШИН.

«Как мы и ожидали, межбанковский валютный рынок стабилизировался на уровне 7,80-7,85 грн./долл., котировки на протяжении четверга доходили до 7,70 грн. Наличный рынок не спешит корректироваться в сторону понижения курса доллара. Шаткость курса гривни, которая была продемонстрирована в прошлую пятницу, мотивирует население держать активы в иностранной валюте, таким образом, увеличивая спрос на доллар и уменьшая его предложение», – комментирует эксперт.

Однако, по его словам, гривня «держится» во многом за счет дефицита ликвидности.

НБУ удается удерживать курс благодаря дефициту ликвидности – к концу месяца ставки межбанковского кредитования в гривне выросли до 30-50%, а объем средств банков на счетах НБУ сократился до минимума за последних два месяца – 17,1 млрд. грн., сообщил М.ФЕДОРИШИН.

Напомним, на сегодня в коммерческих банках Киева средний курс покупки доллара составил 7,97 грн., продажи – 8,13 грн.

Киевлянам, живущим на первых этажах, предложат улучшить жилищные условия

Власти Киева поручили руководителям жилищно-эксплуатационных организаций провести разъяснительную работу с жильцами квартир, расположенных на первых этажах жилых домов, возможность обмена их жилья на квартиры улучшенного планирования, которые размещены на вторых и этажах высших. Освобожденные квартиры на первых этажах будут через аукцион продаваться предпринимателям для устройства офисов и заведений обслуживания киевлян.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 16 января 2009 г., текст которого обнародован на официальном веб-портале городских властей.

Как отмечается в документе, решение принято с целью улучшения жилищных условий проживания жильцов квартир, расположенных на первых этажах, и создания условий для развития малого предпринимательства и расширения сферы предоставления социальных услуг.

В свою очередь, ГУ жилищного обеспечения поручено предоставить в КГГА на утверждение перечень квартир с улучшенным планированием, которые могут быть предложены жильцам для обмена. Этот перечень предусмотрено разместить в СМИ для ознакомления жителей города.

Распоряжением предусмотрено, что районные госадминистрации ежемесячно будут предоставлять в ГУ жилищного обеспечения информацию о жильцах квартир первых этажей, выразивших желание осуществить предложенный обмен.

Главное управление экономики и инвестиций обязано вносить предложения о последующей продаже через аукцион квартир на первых этажах.

Как сообщал УНИАН, 27 января заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил журналистам, что распоряжения об отселении жильцов первых этажей жилых домов с целью продажи этих помещений предпринимателям не существует и что власти Киева только обсуждают этот вопрос.

Решения киевских властей о введении платных медуслуг, повышении ЖКУ для юрлиц не зарегистрированы

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК выражает сомнения по поводу перспектив вступления в законную юридическую силу распоряжений главы Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о введении платы за медицинские услуги, допуск на кладбища и повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Акты КГГА как органа исполнительной власти подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции, в частности, в данном случае, в Главном управлении юстиции в Киеве», - отметил Н.ОНИЩУК, добавив, что «без регистрации эти решения не вступают в законную силу».

Министр сообщил, что до сих пор в Главное управление юстиции в Киеве эти распоряжения председателя КГГА не поступали. А следовательно, подчеркнул Н.ОНИЩУК, эти документы и решения, которые в них изложены, не стали юридическими фактами.

Н.ОНИЩУК заметил, когда эти акты будут предоставлены для регистрации, Минюст тщательно проанализирует их на предмет соответствия Конституции и законодательству Украины.

Вместе с тем министр юстиции отметил: «Регистрация этих актов в Минюсте является маловероятной

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