Черновецкий за ”непослушание” уволит начальников ЖЭКов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ угрожает увольнением руководителям жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭКов), которые до следующего понедельника не обеспечат внедрение тарифов по дополнительным услугам жителям столицы и не предоставят ему отчеты о проделанной работе и полученных доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на встрече с представителями ЖЭКов Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вышеупомянутые отчеты должны были быть ему предоставлены уже сегодня. По его словам, уже все киевляне, кроме льготников, должны платить за ремонт окон, дверей, кранов, укладку плитки и прочие услуги. Но вместе с тем, по его данным, ЖЭКи игнорируют соответствующее распоряжение мэра и не реализуют эту работу. В связи с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал всем руководителям ЖЭКов время до понедельника, 2 февраля, чтобы определиться и готовиться к тому, что они будут уволены, если распоряжение не будет выполнено.

«Кто не принесет справку в понедельник, в это время мы снова собираемся, - в тот же день будет уволен», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он предупредил «на полном серьезе», что справки о полученном заработке ЖЭКов за дополнительные услуги должны быть отпечатаны большими буквами.

«Читаю я только большими буквами – вот такими (руками продемонстрировал размеры – УНИАН). Потому что 60 лет почти. Меня раздражает, что я говорю, а меня не слышат. Справки все – большими буквами», - строго отметил мэр.

В интервью журналистам он также сообщил, что с понедельника начинает публичную программу проверки начальников ЖЭКов на детекторе лжи. «Кто не пройдет проверку – будет уволен», - пообещал Киевский городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 26 января с. г. столичные власти обнародовали проект распоряжения о дополнительных платных услугах, которые будут предоставляться коммунальными предприятиями Киева населению.

В сообщении мэрии отмечается, что проект распоряжения Киевской городской государственной администрации «Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, которые предоставляются коммунальными предприятиями г. Киева населению» подготовлен с целью увеличения собственных поступлений коммунальных предприятий г. Киева и увеличения возможности населению получать различные виды услуг по наиболее привлекательным ценам.

Замечания и предложения от юридических и физических лиц, их объединений принимаются в течение месяца со дня обнародования проекта регуляторного акта, а именно: до 23 февраля.

В частности, как дополнительные платные значатся услуги документального обеспечения населения и услуги по сантехническим, электротехническим и другим ремонтно-строительным работам, которые будут предоставлять КП «Киевжилспецэксплуатация», КП «Житловик», КП УЖХ районов.

В проекте распоряжения отмечается, что рассчитать размеры тарифов на дополнительные платные услуги должны соответствующие профильные управления города и передать эти данные Главному управлению по вопросам ценовой политики для последующего их установления в соответствии с законодательством.