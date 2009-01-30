Первое апреля Украина ”отпразднует” с 3,5 млн. безработных

На конец марта в Украине будет 3,5 млн. безработных граждан. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, этот прогноз экспертов не учитывает тех, кто в настоящее время работает по сокращенному рабочему графику или находится в отпуске за собственный счет.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что на сегодняшний день основной задачей глав местных государственных администраций является работа с руководителями предприятий по минимизации количества граждан, которых будут увольнять в связи с прекращением работы предприятий.

О сложной ситуации в регионах сообщили присутствовавшие на брифинге руководители областных государственных администраций Ривненской и Хмельницкой областей Виктор МАТЧУК и Иван ГАВЧУК.

По словам губернатора Хмельницкой области, если ситуация не изменится, то трудящиеся будут бастовать.

«Вы знаете, у меня есть желание самому возглавить забастовку, если мы пишем Кабинету Министров о том, чтобы они пересмотрели вопрос рентабельности по продуктам питания, а они не реагируют», - сказал он. В то же время, по словам И.ГАВЧУКА, понимая свою ответственность, сегодня местные власти проводят работу с профсоюзами, руководством предприятий о минимизации последствий кризиса.

В свою очередь, председатель Ривненской ОГА отметил, что ситуация сама по себе не разрешится, и правительство должно принимать действенные меры.

«Оно само не рассосется, даже в анекдотах оно не рассасывается, в жизни – тем более. Если ничего не делать, будет хуже, а если делать во вред так, как оно делается сейчас, то будет намного хуже. Нужно принимать решительные меры», - сказал В.МАТЧУК.

Отметим, в декабре п.г. министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила, что возглавляемое ею ведомство ожидает повышения уровня безработицы в 2009 году до 9%.

“Ожидается, что уровень безработицы возрастет с 6,2% в первом полугодии текущего года до 9% в следующем году», – сказала она.

По прогнозам Минтруда, в 2009 году в службу занятости обратится от 2,9 до 3,2 млн. человек. «Наиболее пострадают те отрасли, которые зависимы от экспорта – металлургическая и химическая. Поскольку останавливается строительство, то и эта ветвь пострадает”, – отметила министр.

Что касается регионов, то, по ее прогнозу, кризис сильно отразится на Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. “А такие регионы, как, например, Одесса, Крым, Черновцы, сейчас являются донорами, и мы надеемся за счет внутренней трудовой миграции решить вопрос безработицы. Мы со своей стороны будем предпринимать все меры, чтобы люди были трудоустроены. В том числе собираемся компенсировать работодателям часть зарплат, лишь бы они не увольняли людей”, – сказала Л.ДЕНИСОВА.

По данным Госкомстата, в 2008 году занятое население составило 19, 466 млн. человек. Уровень безработицы – 6,5%, зарегистрированные безработные – 1,354 млн. человек.

Численность людей, которые искали работу при содействии государственной службы занятости на 1 января 2009г. достигла 876,2 тыс. незанятых граждан (на 1 января 2008г. – 660,3 тыс. чел.).

Официальный статус безработных на отмеченную дату приобрели 96,4% незанятых граждан, из них 77,2% получали помощь по безработице. Среди безработных каждый второй раньше занимал место рабочего, почти каждый третий – должность служащего, а почти каждый четвертый – должность, которая не нуждалась в профессиональной подготовке.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране сравнительно с 1 декабря 2008г. вырос на 0,7 процентного пункта и на 1 января 2009г. составлял 3,0% население работоспособного возраста. Наивысший уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в Тернопольской области (5,1%), а самый низкий – в Киеве (0,6%).