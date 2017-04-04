Глава НКРЭКУ не собирается увольняться

Глава Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк заявил, что согласно графику ротации, который определен законом о регуляторе и был недавно запущен в действие указом президента Украины, он будет уволен в мае 2018 года.

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Об этом глава Нацкомиссии сообщил во время брифинга, посвященного решению НКРЭКУ о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой "абонплаты"), которое вызвало много критических замечаний у президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и депутатов парламента.

"Президент подписал указ (о запуске механизма ротации членов комиссии – УНИАН). До конца года большинство членов комиссии уже уволится. Два члена комиссии и я будем уволены в мае 2018 года", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о своей возможной отставке в результате принятого решения о введении абонплаты за газ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ, который вступил в силу в декабре прошлого года. Этот закон определяет порядок ротации действующих членов комиссии. Согласно закону, члены НКРЭКУ будут отбираются конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов назначал президент Украины. Для запуска механизма ротации 24 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата").

По оценкам экспертов, это решение приведет к росту конечной стоимости газа для тех потребителей (4,5 миллиона человек), которые имеют только газовую плиту (без газового котла). Президент Порошенко призвал приостановить введение абонплаты за газ. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.