Украина к концу года может стать ассоциированным членом ЕС

Подписание соглашения об ассоциированном членстве Украины в Европейском Союзе возможно уже до конца 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом сегодня заявил посол Европейской комиссии в Украине и Беларуси Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА во время встречи с председателем облгосадминистрации Николаем КМИТЕМ.

"Планируется, что соглашение об ассоциированном членстве между Украиной и ЕС будет подписано до конца этого года", - сказал Ж.М. ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА. Однако добавил он, для этого Украине нужно принять еще ряд законодательных актов.

Посол Еврокомиссии сообщил, что в Киеве также имел много встреч, на которых обсуждался вопрос создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

"К сожалению, результаты этих встреч не оправдали наших надежд. Имеем надежду, что запланированных целей мы достигнем к концу года», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября этого года получило название соглашения об ассоциации.

В конце декабря 2008 года министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявил, что МИД планирует в 2009 году завершить работу над соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.