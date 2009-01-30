Главное на 30 января (вечер)

Анекдот в тему:

- Интересно, а какие сейчас биржи не падают, а растут?

- Биржа труда!

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Хроника дня

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается социальной сферы. На конец марта в Украине будет 3,5 млн. безработных граждан, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, этот прогноз экспертов не учитывает тех, кто в настоящее время работает по сокращенному рабочему дню или находится в отпусках за собственный счет.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что на сегодняшний день основной задачей для руководителей местных государственных администраций является работа с руководителями предприятий о минимизации количества граждан, которых будут увольнять в связи с прекращением работы предприятий.

О сложной ситуации в регионах сообщили присутствовавшие на брифинге руководители областных государственных администраций Ривненской и Хмельницкой областей Виктор МАТЧУК и Иван ГАВЧУК.

По словам губернатора Хмельницкой области, если ситуация не изменится, то трудящиеся будут выходить на забастовки.

«Вы знаете, у меня есть желание самому возглавить забастовку, если мы пишем Кабинету Министров о том, чтобы они пересмотрели вопрос рентабельности по продуктам питания, а они не реагируют», - сказал он. В то же время, по словам И.ГАВЧУКА, понимая свою ответственность, сегодня местные власти проводят работу с профсоюзами, руководством предприятий о минимизации последствий кризиса.

В свою очередь, председатель Ривненской ОГА заметил, что ситуация сама по себе не разрешится, и правительство должно принимать действенные меры.

Новость в бюджетном секторе. В Секретариате Президента призывают правительство срочно внести изменения в государственный бюджет на 2009 год с учетом новой цены на газ и не исключают, что это сделает глава государства в случае бездеятельности правительства в этом вопросе.

Как отметил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, ресурсов в госбюджете хватит максимум на четыре-пять месяцев. При этом он подчеркнул, что вчерашнее решение Национальной комиссии регулирования энергетики сильно ударит по местным бюджетам, поскольку они рассчитывались, исходя из цены на газ в 1900 грн., а фактически с февраля придется платить на 30% больше.

Кроме того, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня дефицит местных бюджетов в среднем составляет от 250 до 300 млн. грн.

«Это колоссальные средства, и нужно понимать, что это дефицит только по защищенным статьям, и потому говорить и называть ту статистику, о которой сегодня говорит центральное правительство, оно просто говорит неправду», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он напомнил, что госбюджет, по оперативным данным, по состоянию на вчерашний день выполнен всего на 55%. Немного лучше ситуация с местными бюджетами, но уже сегодня они вынуждены финансировать только защищенные статьи, и то на них не хватает средств.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, будет хорошо, если в феврале и марте из местных бюджетов будет возможность выплачивать зарплаты бюджетникам. Он отметил, что уже сегодня существуют задолженности по зарплате в регионах, в том числе работникам силовых структур.

Хроника валютного рынка.На межбанке цены на американскую валюту вновь пошли вверх. Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,7350/7,8225 грн., к 12:00 цены выросли 7,8400/7,8850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли текущего максимума 7,9100/7,9350 грн.

В 14:20 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой по валютной паре USD/UAH – 7,68 грн., а цена продажи на аукционе составила 7,75 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2155/0,2210 грн., а к 12:00 цены поднялись 0,2200/0,2230 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2210/0,2235 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 35,4650 (+0,6200) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2875/1,2877 долл. США, а 15:15 упали 1,2819/1,2821 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9445/10,0875 грн., к 12:00 цены ушли вверх 10,0530/10,1410 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1255/10,2235 грн.

НБУ на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 30 января – 770.0000)

100 EUR – 986.8320 (на 30 января – 1009.5470)

10 RUR – 2.1742 (на 30 января – 2.2200)

Новость для строителей. Как отметила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, основная поддержка государства будет направлена на завершение объектов строительства, степень готовности которых составляет не менее 70%. При этом планируется установить стоимость квадратного метра за счет минимизации прибыли строительных компаний и снижения цен на строительные материалы.

«Цена квадратного метра должна быть четко просчитана, она должна быть минимизирована, но минимизирована до разумных пределов и не только за счет сокращения прибыли, но и за счет цены себестоимости тех строительных материалов, которые используются», - уточнила она.

Глава правительства также сообщила, что приоритетным направлением в кредитовании строительной отрасли станет обеспечение граждан кредитами на покупку жилья.

«Кредиты будут получать покупатели, и только в самых крайних, чрезвычайных ситуациях кредиты смогут получать строительные организации, потому что для нас важно, чтобы кредиты возвращались, а это означает, что это должны быть покупатели тех недостроенных объектов, в том числе и квартир», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что все ресурсы будут направляться на завершение строительства начатых объектов, а не на реализацию новых строительных проектов.

Она сообщила, что Министерство финансов Украины в ближайшее время должно разработать единый для всех регионов порядок приобретения жилья за бюджетные средства.

Ю.ТИМОШЕНКО обещает, что правительство предоставит государственные гарантии банкам, которые готовы финансировать большие строительные проекты.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин готов предоставить государственные гарантии на сумму 37 млрд. грн., что предусмотрено государственным бюджетом.

Глава правительства также отметила, что Украина имеет возможность привлекать инвестиции под государственные гарантии для реализации масштабных строительных проектов еще и потому, что государственный долг Украины, который составляет 11% ВВП, является наименьшим в мире. «Это делает Украину абсолютно платежеспособной, по сравнению с другими странами, где государственный долг составляет 70-90% ВВП», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Еще одна новость в этой сфере. Сегодня завершен первый этап строительно-монтажных работ по реконструкции НСК «Олимпийский».

Главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ отметил, что первая свая на стадионе была забита 28 ноября 2008 года.

В планах на этот год - полностью завершить на стадионе все работы по нижнему ярусу трибун, усилить и восстановить верхний ярус, который не демонтируется, завершить перекладку всех инженерных сетей на территории стадиона, закончить обустройство подпорных стен и начать монтаж каркаса эстакады. Кроме того, в этом году должны начаться работы по монтажу железобетонного каркаса VIP-сектора и зоны болельщиков, а также монтаж основной части несущих конструкций покрытия, который будет закончен в 2010 году. Первые официальные матчи на стадионе планируется провести до лета 2011 года.

Новость для АПК. Министерство аграрной политики Украины своим приказом «О вопросах деятельности Аграрного фонда на организованном аграрном рынке в 2009/2010 маркетинговом году» утвердило объемы формирования продовольственного резерва Аграрным фондом на 2009-2010 гг.

Приказ от 24 января 2009 г. №50 обнародован на сайте ВР.

В документе выражается согласие с предложением Аграрного фонда относительно формирования им в 2009/2010 МГ государственного продовольственного резерва в объемах не менее: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) - 889 тыс. тонн и ржи - 86 тыс. тонн; сахара из сахарной свеклы - 314 тыс. тонн. Также Аграрному фонду рекомендуется в процессе формирования государственного продовольственного резерва отдавать преимущество пшенице мягкой 3 и 4 классов и ржи 1 класса.

Приказом устанавливаются минимальные и максимальные закупочные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2009/2010 МГ.

Новость в транспортном секторе. Коллектив Ильичевского морского торгового порта объявил бессрочную забастовку, протестуя против силового захвата предприятия, сообщает Информационный портал «Транспортный бизнес».

По информации портала, сегодня состоялся митинг протеста работников ГП «Ильичевский морской торговый порт», в котором приняли участие 2800 человек. Этот шаг стал реакцией трудового коллектива на увольнение начальника ИМТП Геннадия СКВОРЦОВА и силовой захват предприятия, состоявшийся в 5:30 утра.

По мнению работников порта, целью этих действий является смена руководства порта и передача причалов №№1-2 ЧП «Укртрансконтейнер», против которой выступал Г.СКВОРЦОВ.

На митинге протеста трудовой коллектив принял решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием навести порядок на госпредприятии.

Кроме того, портовики ИМТП единогласно приняли решение о прекращении работы предприятия и начале бессрочной забастовки до полного удовлетворения их требований.

Новость в сфере отдыха и туризма. Правительство намерено выделить из резервного фонда 30 млн. грн. на проведение капитального ремонта международного детского центра «Артек». Премьер-министр также поручила Министерству финансов сегодня в течение дня пересмотреть годовое финансирование МДЦ «Артек».

По ее словам, правительство также намерено изучить возможность дополнительного финансирования МДЦ «Артек» в апреле-декабре 2009 года на уровне 57 млн. грн., а также Кабмин предоставит специальный статус землям, которые принадлежат международному детскому центру «Артек» и запретит их отчуждение.

Напоследок новость для киевлян. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня намерен подписать распоряжение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

В то же время, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он имеет для прессы «плохую новость». «Она состоит в том, что Кабинет министров Украины выпустил постановление еще в 2005 году под №560, подписанное красивой и уважаемой женщиной… Она этим распоряжением обязала все мэрии городов увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и моим бабушкам, в три раза», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что не согласен с необходимостью повышения тарифов для «любимых бабушек».

«Уверяю вас, ничто не помешает мне реализовать мою программу «Богатый платит за бедного», - подчеркнул мэр Киева, добавив: «Мы увеличим тарифы для таких, в том числе и как я, и мои помощники – все не бедные люди – как минимум в 5 раз. Я так думаю». Вместе с этим он обещает, что малообеспеченные люди не ощутят повышения тарифов на коммунальные услуги.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, что для жильцов около 500 домов тарифы будут повышены в 5 раз. Вместе с тем бедные «с сегодняшнего дня начнут получать мои письма о том, что они освобождены от платы». Все, кто не получит такие письма от мэра, вправе будут позвонить в службу 051 и решить эту проблему в индивидуальном порядке, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

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