Латвия разрешила безвизовый въезд украинцам по служебным паспортам

Латвия с 16 января разрешила безвизовый въезд гражданам Украины, которые имеют служебные паспорта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом делегация Латвии уведомила официальным письмом Рабочую группу ЕС по вопросам виз.

Справка УНИАН. Служебный паспорт Украины выдается на срок пребывания в служебной командировке за рубежом, но максимум до 5 лет. Право на получение служебных паспортов имеют государственные служащие первой, второй и третьей категорий, члены Верховного Суда Украины, заместители генерального прокурора, заместители председателей высших специализированных судов Украины, заместители председателя Национального банка и руководители структурных подразделений НБУ, административно-технические работники дипломатической службы, сотрудники торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств Украины за рубежом, военные и сотрудники правоохранительных органов, которые имеют специальные задания, председатели и члены государственных делегаций и делегаций правительства для участия в международных переговорах и конференциях, а также граждане Украины, которые обеспечивают обслуживание государственных, парламентских делегаций Украины, делегаций Кабинета министров Украины на международных конференциях и переговорах.