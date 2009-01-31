Куницын подал в суд на ВР

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын подал в Окружной административный суд АРК иск «О признании недействительным правового акта индивидуального действия», ответчиком по которому будет Верховная Рада Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, в исковом заявлении содержится требование признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 16 января о предварительном отчете Временной следственной комиссии относительно деятельности Севастопольской городской государственной администрации.

Как добавили в пресс-службе, С.Куницын считает решение парламента «политическим», а работу ВСК - «необъективной и заказной». По словам главы исполнительной власти города, добиться правды для него является принципиальным, «отбросив риторику, рассуждения о политике, надо руководствоваться буквой закона». С.Куницын выразил сожаление в связи с тем, что «в случае с этим «постановлением» о верховенстве закона говорить не приходится».

«Во-первых, - сказал С.Куницын, сама Временная следственная комиссия была создана и работала в обход закона. Во-вторых - ее выводы базируются на фактах, обжалованных в судебном порядке. В-третьих - о каком «недоверии главе администрации», высказанном горсоветом может идти речь, если администрация горсовету не подчиняется, и это доказано и разъяснено судом».

Как добавил глава города, у него «такое ощущение, что комиссия Вернидубова в своем политическом запале «убрать Куницына» просто «подставила» всю Верховную Раду Украины».

С.Куницын уверен, что «справедливость восторжествует. Я подал иски: один - на решение парламента, второй - о защите чести и достоинства - уже на господина Вернидубова».

«Добиться правды для меня - дело чести. Парламентарии должны заниматься законотворчеством, а не «политическим киллерством», - отметил С.Куницын.

Как сообщалось, парламентская ВСК по главе с народный депутатом Иваном Вернидубовым (Партия регионов) была создана 5 июня 2008 года. Ее задачей было выяснение обстоятельств нарушений Конституции Украины и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и городским советом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений. Комиссия также разбиралась в случаях «служебных злоупотреблений» при выполнении работ по Программе социально-экономического развития Севастополя. Предварительные выводы председатель ВСК озвучил в парламенте 16 января 2009 года. В итоге Верховная Рада приняла постановление о предварительном отчете комиссии, в котором, в частности, предложила Президенту Украины Виктору Ющенко реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.Куницыну, а также решила передать материалы расследования в правоохранительные органы.