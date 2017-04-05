Коновалюк: План Гройсмана сводится к одному - побольше распродать

Весь план правительства сводится к трем основным пунктам: распродать остатки госпредприятий и украинскую землю и побольше продавать зерна и леса кругляка. Об этом сегодня заявил в эфире радио «Эра» экономист, лидер ВО «Новая Украина» Валерий Коновалюк, комментируя Среднесрочный план действий правительства Гройсмана до 2020 года.

Он отметил, что план Гройсмана любительский и пустой.

«Но несмотря на это, в нем мы можем увидеть реальные «планы» правительства. Власть продолжает слепо следовать условиям, которые ставит МВФ, и уже сейчас планирует распродать остатки госсобственности и украинскую землю. На словах Гройсман обещает отказаться от ориентации на ресурсы в экономике, но на деле – меняет на кредит от ЕС экспорт леса-кругляка», – отметил Коновалюк.

Экономист уверен, что заявление правительства о публичной приватизации государственных предприятий – это признание в неумении управлять ими.

«На самом деле, правительство созналось в своем неумении наладить эффективное управление государственной собственностью. А потому оно готово с легкостью избавиться от этой непосильной ноши и доприватизировать недоприватизированное. С помощью денег, полученных от приватизации, Кабмин надеется залатать бюджетные дыры», – уверен Коновалюк.

По мнению экономиста, власть должна изменить приоритеты в развитии страны, начать развивать крупное и мелкотоварное промышленное производство и опираться прежде всего на внутренние ресурсы.

«Вместе с экономистами и промышленниками мы разработали План перезапуска экономики, главная цель которого – превращение Украины в индустриальную страну. Наш план развития страны предусматривает развитие отечественной промышленности, поддержку собственного производителя и новую индустриализацию», – резюмировал Коновалюк.