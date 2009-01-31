КПРФ митингует на Триумфальной, ”Единая Россия” - на Манежной

Коммунисты в рамках очередной Всероссийской акции протеста против антикризисной политики правительства требуют защитить права трудящихся, остановить рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и энергоносители, передает РИА Новости.

Протестные акции КПРФ под лозунгом "Нет!" Антикризисной политике правительства в период кризиса!" проходят в субботу по всей стране.

По данным ГУВД Москвы, на митинг на Триумфальной площади, по предварительным оценкам, собралось около тысячи человек. Коммунисты ожидали участия в московской акции протеста до 3 тысяч человек.

Люди с флагами Компартии и транспарантами "Да здравствует Россия Советская Социалистическая!", "Цены растут - население нищает" скандируют: "Вперед к социализму!" и "Наше дело правое - социализм победит!".

Перед собравшимися выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В то же время на Манежной площади собрался альтернативный митинг "Единой России", в котором по данным ГУВД Москвы приняли участие свыше 5 тысяч человек.

Акция в поддержку антикризисных мер правительства началась в полдень с исполнения гимна России.

На площади были установлены большие экраны с графическими портретами президента Дмитрия Медведева и премьер-министра, лидера единороссов Владимира Путина, а также лозунгами митинга "Народ! Медведев! Путин! Вместе победим!".

"Сегодня по призыву "Единой России" здесь собрались те, кто любит свою страну: врачи и учителя, рабочие и бизнесмены", - сказал, открывая митинг, глава думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.

Собравшиеся скандировали лозунги "Прорвемся!", "Вместе победим!", "Россия вперед!", "Даешь рабочие места!".

Исаев отметил, что поддержка проводимой властью политики по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса сегодня является обязанностью каждого гражданина.

"У нас сильный, волевой, уважаемый президент, которого мы поддерживали и поддерживаем. Во главе правительства стоит национальный лидер, самый популярный политик страны, который всегда был с народом и слушал народ", - заявил Исаев.

Участники митинга приняли резолюцию, согласно которой Путин, Медведев и "Единая Россия" - это та сила, которая способна вывести страну из кризиса.