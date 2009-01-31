НАСА уточнит дату запуска ”Дискавери” 3 февраля

Руководство НАСА определит окончательную дату запуска шаттла "Дискавери" к МКС во вторник, 3 февраля, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении НАСА.

Предварительно запуск запланирован на 7.32 (15.32 мск) 12 февраля.

"Руководители НАСА соберутся в космическом Центре имени Кеннеди и определят степень готовности шаттла "Дискавери" к предстоящему запуску", - говорится в документе.

В настоящее время на пусковой площадке, куда ранее был установлен шаттл, ведется заключительный этап работ по подготовке космического челнока к полету. В ближайшее время на шаттл будут установлены специальные клапаны, которые уравнивают давление подачи топлива из внешнего топливного бака к двигателям, обеспечивая бесперебойное поступление горючего.

Экипаж "Дискавери" проводит тренировки в космическом Центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Астронавты завершают изучение полетного плана и отрабатывают на симуляторах маневры по взлету и аварийной эвакуации из шаттла.