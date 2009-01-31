Правительство приняло «Артек» на свой баланс

Правительство приняло на свой баланс Международный детский центр «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы сделали чрезвычайно важный шаг и передали постановлением Кабинета министров государственное предприятие «МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в Кабинет министров. Я понимаю, что из-за всей этой бурной деятельности, которую ведет Секретариат Президента, не хватает времени заботиться об «Артеке», поэтому заботиться об «Артеке» с сегодняшнего дня будет правительство», - сказала Ю.Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, правительство утвердило решение о том, что охрана подразделениями МВД территории «Артека» и «Молодой гвардии» будет осуществляться на бесплатной основе. «Мне просто удивительно, что до сегодняшнего дня «Артек» платил даже за услуги Министерства внутренних дел и, кстати, большие деньги – до 6 млн. грн. в год. Я думаю, что так можно было сделать банкротом любые предприятия», - считает премьер-министр.