«ДУСя» считает невозможным изменение в управлении «Артеком»

Руководитель Государственного управления делами Президента Игорь ТАРАСЮК считает невозможным изменение формы управления «Артеком» без согласования с Юнеско.

Такое мнение И.Тарасюк высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Мы будем изучать этот вопрос, потому что «Артек» находится под эгидой ЮНЕСКО, и на сегодняшний день мы не можем менять форму управления без согласования с ЮНЕСКО», - сказал И.Тарасюк.

В то же время, руководитель Госуправделами Президента отметил, что все остальные решения, принятые сегодня правительством для обеспечения функционирования МДЦ «Артек», позволят урегулировать все проблемы. «Если средства действительно будут на следующей неделе, то нас это устраивает, но все это нужно было делать раньше», - добавил он.

По мнению И.Тарасюка, сегодняшние решения правительства соответствуют указу Президента об обеспечении функционирования МДЦ «Артек».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 января, Кабинет министров передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.