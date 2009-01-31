ГЛАВНОЕ на 31 января

Анекдот в тему (времен начала кризиса)

Летит кризис над Украиной: а здесь кто вместо меня поработал?

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Хроника дня

Премьер показывает президенту, кто в доме хозяин

Президент в своем безотлагательном послании к украинскому народу от 30 января открыл ему горькую правду о положении страны. В частности, В. Ющенко заявил о том, что финансовая система государства полностью разбалансирована, что может привести к невиданной инфляции и даже закончиться социальной катастрофой. Он возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра и сказал, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

В ответ Юлия Владимировна заявила, что «Ющенко не хватает трезвого ума, железной воли и крепких нервов». Само же обращение президента было названо «смесью неправды, паники и истерии". Заявление премьера опубликовал сайт правительства. Также Тимошенко попросила Президента не мешать работать. Бюджет на январь 2009 год перевыполнен, все зарплаты и пенсии будут выплачены. Цены на газ для населения и теплокомуненерго остаются на уровне прошлого года.

"Все люди увидели, что президент – это не тот лидер, который им нужен во времена, когда Украина проходит испытания на прочность под ударами мощного всемирного экономического кризиса", - резюмировала Ю.В.

Слова главы Кабмина сегодня на брифингах подтверждали руководители Минфина и Госказначейства. Председатель Государственного казначейства Татьяна Слюз сегодня на пресс-конференции заявила, что по оперативным данным на 31 января, госбюджет Украины (общий и спецфонд) выполнен на 101%.

Т.Слюз также сообщила, что поступления за январь в бюджет составили 12,2 млрд. грн.

Поступления в местные бюджеты в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года увеличились на 330 млн. грн.

Пенсии в январе 2009 года, по словам Т.Слюз, выплачены на 100% в размере 13,3 млрд. грн.

Для обеспечения своевременной выплаты пенсий в феврале Пенсионному фонду будет выделен заем из государственного бюджета в размере 3,7 млрд. грн.

Об этом на брифинге сегодня сообщил заместитель министра финансов Владимир Матвийчук.

Он отметил, что в феврале выплата пенсий начнется 4 числа, и будет сделано все необходимое для того, чтобы все выплаты прошли вовремя.

Он напомнил, что для обеспечения выплаты пенсий в январе ПФ был выделен заем в размере 3,8 млрд. грн. С 24 января Пенсионный фонд начал возвращать эти средства, и на сегодняшний день сумма сократилась до 2 млрд. грн.

«Это результат того, что были перевыполнены доходы бюджета Пенсионного фонда», - резюмировал В.Матвийчук.

Бюджет в течение полугода персматриваться не будет, он полноценный - Тимошенко

Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я хочу сказать, что бюджет полноценный, сегодня он выполняется, и если через первые полгода мы увидим какие-то риски, то тогда мы будем думать, надо ли пересматривать бюджет. Но пока бюджет действует надежно, и мы его абсолютно не собираемся пересматривать», - отметила Ю.Тимошенко.

Она также подчеркнула, что «истерические» заявления политиков самого высокого уровня по поводу бюджета, появившиеся в последние дни, лишь дестабилизируют ситуацию.

«Все эти истерические настроения пусть они оставят, потому что это им в президентской кампании не поможет», - сказала Ю.Тимошенко.

На сегодняшний день на таможне проходит растаможка газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго» в пользу НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия Тмошенко.

Кроме того, Ю.Тимошенко сказала, что расчет за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. долл. уже произведен средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

«Мы за этот газ заплатили за счет транзита. У нас есть деньги, которые «Газпром» платит за транзит, а мы этими деньгами рассчитались за этот газ», - уточнила премьер.

Как сообщал УНИАН, 23 января тогдашний председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий Хорошковский заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Последний сегодняшний предвыборный позитив от Ю.В.- на своем внеочередном заседании в субботу КМУ принял на баланс международный детский лагерь «Артек» и выделил ему 35 млн. грн. из резервного фонда Кабмина на капитальный и текущий ремонт. Президент слишком занят, чтобы помочь детскому лагерю, не преминула подчеркнуть премьер, поэтому о нем позаботится правительство. Напомним, что «Артек» находится на балансе Главного управления делами Президента (т.н. «ДУСи») и позаботиться о лагере руководство страны просила обудсмэн Украины Н.Карпачева.

Киевское метро наконец понизило тарифы на проезд

С 31 января 2009 года в Киевском метрополитене действуют новые тарифы на перевозку пассажиров: стоимость одной поездки (по жетону) составляет 1,70 грн.

Вместе с тем стоимость проездных билетов на 1 календарный месяц составляет: на один вид транспорта (метро) – 95 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) – 150 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) – 230 грн.

Стоимость проездных билетов на 1 календарный год составляет: на один вид транспорта (метро) - 910 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) – 1 тыс. 430 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) – 1 тыс. 990 грн.

Для учеников дневной формы обучения годовой проездной билет на один вид транспорта (метро) будет стоить 228 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) - 358 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) - 489 грн.

При приобретении проездных билетов на основе пластиковых бесконтактных карточек (проездные билеты на 15 и 30 дней с даты первого прохода, на один календарный квартал, на один календарный год и на количество поездок) сверх стоимости проездного билета взимается залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки в размере 7 грн.

Проездные билеты сроком на 15 и 30 дней на проезд в метрополитене начинают действовать с даты первой активации в автоматических контрольных пунктах метрополитена, которую необходимо осуществить на протяжении 15 дней с даты приобретения. В противном случае проездной билет считается неиспользованным и его стоимость не возвращается.

Максимальное общее количество поездок, которое может быть приобретено на один проездной билет, не может превышать 50 единиц.

Срок действия проездного билета на количество поездок составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались в проездном билете, в котором закончился срок действия, не возвращается.

Автоматы выдачи жетонов работают в двух режимах: на 2 грн. - с выдачей 1 жетона и 30 коп. сдачи и на 10 грн. - с выдачей 5 жетонов и 1,50 грн. сдачи, проинформировали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Как сообщалось, 30 января киевский городской председатель Л.Черновецкий заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.

КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Стоимость проездных билетов в метрополитене составляла на 15 дней - 41 грн., на 30 дней - 80 грн. Стоимость проездного для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения в месяц составляла 41 грн.; для учеников школ на месяц - 21 грн., на вторую половину месяца - 11 грн.

Стоимость проездных билетов на год составляла : на один вид транспорта (метрополитен) - 365 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) - 575 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) - 799 грн.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным.

А тем временем в России...

Сегодня в Москве и других городах РФ прошли массовые акции протеста

В частности, коммунисты в рамках очередной Всероссийской акции протеста против антикризисной политики правительства потребовали защитить права трудящихся, остановить рост цен на продукты питания, товаров первой необходимости и энергоносители, передает РИА Новости.

Протестные акции КПРФ под лозунгом "Нет!" Антикризисной политике правительства в период кризиса!" прошли на Триумфальной площади в Москве и другим городам РФ.

По данным ГУВД Москвы, на митинг на Триумфальной площади, по предварительным оценкам, собралось около тысячи человек. Правда, коммунисты ожидали до 3 тысяч.

Люди с флагами Компартии и транспарантами "Да здравствует Россия Советская Социалистическая!", "Цены растут - население нищает" скандировали: "Вперед к социализму!" и "Наше дело правое - социализм победит!". Перед собравшимися выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В то же время на Манежной площади собрался альтернативный митинг "Единой России", в котором по данным ГУВД Москвы приняли участие свыше 5 тысяч человек.

Акция в поддержку антикризисных мер правительства началась в полдень с исполнения гимна России.

На площади были установлены большие экраны с графическими портретами президента Дмитрия Медведева и премьер-министра, лидера единороссов Владимира Путина, а также лозунгами митинга "Народ! Медведев! Путин! Вместе победим!".

"Сегодня по призыву "Единой России" здесь собрались те, кто любит свою страну: врачи и учителя, рабочие и бизнесмены", - сказал, открывая митинг, глава думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.

Собравшиеся скандировали лозунги "Прорвемся!", "Вместе победим!", "Россия вперед!", "Даешь рабочие места!".

Исаев отметил, что поддержка проводимой властью политики по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса сегодня является обязанностью каждого гражданина.

"У нас сильный, волевой, уважаемый президент, которого мы поддерживали и поддерживаем", - заявил Исаев.

Участники митинга приняли резолюцию, согласно которой Путин, Медведев и "Единая Россия" - это та сила, которая способна вывести страну из кризиса.