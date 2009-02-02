АНОНС на 2 февраля 2009 г.

Под председательством премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам определения размера транспортного сбора.

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Под председательством премьер-министра Украины Ю.Тимошенко" состоится пресс-конференция на тему: "Результаты всеукраинского совещания по вопросам АПК». В ней примет участие также президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

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Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин проведет пресс-конференцию.

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Пресс-конференция на тему: “Украинская строительная отрасль: „пациент скорее жив чем мертв?”. Участники: Василий Куйбида, министр регионального развития и строительства Украины; Иван Салий, вице-президент Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий Украины; Владимир Поляченко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Владимир Яцуба, председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

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Министр транспорта и связи Иосиф Винский примет участие в праздновании 15-летия национального оператора почтовой связи - Украинского госпредприятия почтовой связи “Укрпочта” (УГППС “Укрпочта”). По случаю юбилея состоится погашение немаркированного, выпущенного к юбилею конверта специальным почтовым штемпелем. Состоится пресс-конференция министра транспорта и связи, генерального директора УГППС “Укрпочта” и председателя профсоюзов связистов Украины.

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Круглый стол на тему: «Газовый конфликт: уроки для Украины». Организатор: Фонд “Демократические инициативы”. Участники: Ирина Бекешкина, научный руководитель ФДИ; Владимир Горбач, политический аналитик Института Евро-атлантического сотрудничества; Оксана Митрофанова, директор европейских программ Центра стратегических исследований; Василий Полуйко, президент Западноукраинского ресурсного центра, г.Львов и др.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Клиническая больница "Феофания": теперь не только лечит, но и учит лечить". В пресс-конференции примут участие: заместитель руководителя Государственного управления делами (ГУС) Ростислав Валихновский, врач; главный врач "Феофании" Игорь Семенив (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Антимонопольном комитете Украины будет рассматриваться дело о приведении Киевской городской властью тарифов на проезд в городском транспорте к экономически обоснованному уровню. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко. Приглашены к участию: Киевский городской председатель Л Черновецкий, руководители КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс», Госинспекции по контролю за ценами, Совета предпринимателей при КМУ и представителей Секретариата Президента Украины, Минэкономики Украины и др.

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Пресс-конференция председателя правления - директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского на тему: "Новая волна мирового экономического кризиса та Украина".

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Пресс-конференция на тему: “Рокировка в Правительстве: что даст замена игроков?”. К участию приглашены: Олесь Доний, народный депутат Украины, фракция НУ-НС, политолог; Виктор Небоженко, директор социологической службы „Украинский барометр”; Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий; Владимир Полохало, народный депутат Украины, фракция БЮТ, политолог; Владимир Корнилов - директор украинского филиала Института стран СНГ.

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Круглый стол на тему: «Принесет ли новая сессия Верховной Рады новую конфигурацию правительства?». Организаторы – компания «GMT group», медиа-холдинг «Главред-Медиа». Будут обсуждаться вопросы: возможных изменений конфигурации КМУ, других органов центральной исполнительной власти, перспектив последующего взаимодействия между парламентом и правительством; тенденций и перспектив развития политического процесса в Украине; комплекса возможных шагов новой правительственной команды, в частности антикризисных мероприятий.

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Круглый стол на тему: «Экономические и финансовые перспективы Украины в 2009 году и стратегия развития российско-украинских отношений». Участники: Юрий Бойко, депутат ВРУ (Партия регионов); Сергей Соболев, депутат ВРУ (БЮТ); Сергей Иванов, торговый представитель РФ на Украине; Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Александр Нарбут, независимый эксперт по экономке и энергетике; Дмитрий Выдрин, политолог; Валерий Гладкий, старший экономист Бюро Экономических и Социальных Технологий.