Исландия сформировала новое правительство

В Исландии было представлено новое правительство, сформированное из коалиции Социал-демократического альянса и Движения левых "зеленых".

Пост главы правительства заняла бывший министр социальных дел 66-летняя социал-демократка Йоханна Сигурдардоттир, первая женщина-премьер-министр в Исландии и первая в мире глава правительства, состоящая в однополом гражданском союзе, сообщает ИТАР-ТАСС.

"С точки зрения равноправия это историческое решение для нашей страны", - заявил Президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон после официальной встречи с новым премьер-министром.

Новое правительство планирует провести досрочные парламентские выборы в апреле этого года, сменить главу Центробанка, а также в целом проводить более левый политический и экономический курс.

СДА и ДЛЗ получили 27 января поручение Президента Исландии сформировать переходное правительство, после того как за день до этого премьер-министр Гейр ХОРДЕ, представитель Партии независимости, подал в отставку на фоне продолжавшихся несколько недель массовых акций протеста против политики правительства.

Бывший премьер Исландии стал первым в мире главой правительства, которое пало под ударами мирового финансового кризиса. В прошлом году исландская экономика, в последнее время переживавшая стремительный бум, оказалась на грани краха в результате банкротства крупнейших банков страны. Правительство было вынуждено национализировать банки, исландская валюта была девальвирована, Международный валютный фонд выделил Рейкьявику экстренный кредит в размере 10 млрд. долл. для спасения финансовой системы.