С 1 февраля от иностранцев в Москве требуют договор о найме жилья

Иностранных и иногородних граждан с 1 февраля не будут регистрировать по месту пребывания в Москве без предъявления вместе с другими документами выписки из реестра, свидетельствующей о заключении договора найма жилья.

Как сообщают «Подробности», соответствующее решение правительства Москвы принято в конце прошлого года и вступает в силу с 1 февраля 2009 года.

По некоторым экспертным оценкам, в настоящее время в Москве сдается в аренду около 125 тысяч квартир, при этом только владельцы 5,5 тысяч квартир от общего числа платят налоги.

Учет договоров найма и поднайма не является обязательным, но без его наличия иногородние не смогут получить временную регистрацию по месту пребывания в российской столице.

Как сообщалось, Федеральная миграционная служба России подтвердила действие протокола от 2004 года к украинско-российскому соглашению о безвизовом режиме, в соответствии с которым граждане Украины могут без регистрации находиться на территории России на протяжении 90 суток.