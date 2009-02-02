Супрун призвала сформировать правительство народного доверия

Председатель Народно-демократической партии Людмила Супрун выступает за немедленную отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Ивано-Франковске на пресс-конференции.

По ее словам, «еще не потерян шанс для Украины выйти из кризиса».

«Первое, что необходимо сделать, - это отставка правительства и формирование правительства народного доверия, - отметила она. – Однако ни в коем случае нельзя допустить, чтобы его возглавил Янукович. Это должны быть не политически заангажированные лица, а профессионалы в каждой отрасли. Такие люди в Украине есть».

По мнению Л.Супрун, возглавить правительство народного доверия может Арсений Яценюк или Виталий Гайдук, или Сергей Тарута. «Эти люди хорошо знают систему власти в Украине, являются профессионалами в своей сфере и политически незаангажированными», - считает лидер НДП. По убеждению Л.Супрун, когда будет работать правительство народного доверия, тогда можно будет избежать дефолта.

Кроме того, она подчеркивает необходимость «возобновить доверие к банковской системе граждан”. «Без граждан не будет доверия в банковской сфере, - уточнила Л.Супрун. – Механизм есть, и это можно сделать на протяжении трех недель».