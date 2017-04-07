Гройсман рассказал, чего ждет от местных властей после проведения децентрализации

Местные власти в регионах Украины должны повысить уровень ответственности после проведения децентрализации, которая предоставляет им больше полномочий и финансовых ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Ежегодном круглом столе городских голов в Киеве.

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"Для нас критически важно, чтобы на местах ответственность увеличивалась, чтобы мы делали шаги (в рамках децентрализации - УНИАН), которые позволят людям быть более причастными к принятию решений, чтобы местные власти были еще более открытыми", - сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, власти отдельных регионов страны уже демонстрируют значительный прогресс в этом аспекте.

"Фактически это то, чего я хотел добиться, внедряя реформу децентрализации", - подчеркнул глава правительства.

Также Гройсман отметил, что местные власти начинают концентрировать в своих руках все необходимые инструменты улучшения качества жизни населения, которыми необходимо правильно воспользоваться.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе по децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.