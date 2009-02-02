Литвин просит Кабмин срочно передать законопроект об «Артеке»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обратился к правительству с просьбой как можно скорее передать на рассмотрение парламента законопроект, касающийся финансирования «Артека».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента В.Литвин сообщил, что правительством разработан законопроект, касающийся внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2009 год в части финансирования «Артека».

Председатель ВР отметил, что на данное время этот законопроект еще не внесен на рассмотрение Верховной Рады.

По словам спикера, решение должно быть принято как можно скорее, чтобы «не выставлять Украину на посмешище еще и в этом вопросе».

Как сообщал УНИАН, 31 января правительство на своем заседании одобрило изменения к государственному бюджету на 2009 год относительно выделения 60 млн. грн. на приобретение путевок в международный детский центр «Артек».

Как отметила премьер-министр Юлия Тимошенко, этим законопроектом будет урегулирован бюджетный дисбаланс для того, чтобы за счет бюджета можно было выкупить путевки дополнительно на 60 млн. грн. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такой объем средств на приобретение путевок является достаточным для обеспечения нормального функционирования МДЦ «Артек».

При этом Ю.Тимошенко сообщила, что в ходе ее беседы с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным была достигнута договоренность о включении этого законопроекта в повестку дня заседания парламента 3 февраля при условии его предварительного рассмотрения в профильном комитете Верховной Рады.