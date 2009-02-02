Украина переходит на европейскую систему телефонной номерации

Переход на новую систему телефонной нумерации вызван необходимостью согласования ее с европейскими стандартами, так как Украина входит в перечень стран, имеющих нестандартную систему нумерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсвязи со ссылкой на слова замминистра транспорта и связи – председателя Госсвязи Олега Проживальского.

„Нынешняя система телефонной нумерации, которая действует с 70-х годов прошлого века, фактически исчерпала ресурс номеров», - аргументирует целесообразность изменений в телефонной нумерации О.Проживальский.

По его данным, телекоммуникации Украины длительное время испытывают острую нехватку так называемых сокращенных номеров.

«Сегодня в Украине их около 60, а новая система нумерации позволит ввести около 600 коротких номеров”, - сообщил председатель Госсвязи.

Как сообщал УНИАН, в течение двух недель, с 3 по 18 февраля 2009 года, в Украине будут изменены сокращенные номера экстренных, аварийных и справочно-информационных служб. В номерах экстренного вызова добавляется „1” в начале номера: пожарная служба - 101, милиция - 102, скорая помощь - 103, аварийная служба газа – 104. По этому же принципу будет изменен привычный номер справочной службы по предоставлению номеров: вместо 09 нужно будет набирать 109. Информационно-справочная служба междугородной телефонной станции изменит свой номер на 170 (раньше – 070). В то же время по номеру 120 заработает справка о сокращенных номерах.

Изменятся также следующие короткие номера: Прогноз погоды – с 001 на 122; Налоговая администрация – с 007 на 127; Справка об услугах местной телефонной сети – с 052 на 176; Служба точного времени – с 060 на 121; Служба доставки почты – с 065 на 175; Информационно-справочная служба – с 070 на 170; Прием заказов на разговоры с населенными пунктами Украины – с 071 на 171; Справочная услуга заказов разговоров с населенными пунктами Украины – с 072 на 172; Справочная услуга заказов международных разговоров – с 073 на 173; Прием заказов на международные разговоры – с 074 на 174; Централизованная служба бюро ремонта телефонов – с 08 (008) на 1508.

По данным Госсвязи, следующий этап изменения телефонной нумерации состоится в октябре 2009 года. Изменения коснутся только кодов выхода на междугороднюю и международную телефонные сети, а также на сети мобильных операторов. Причем переход всех операторов – и фиксированной, и мобильной связи – состоится одновременно.

Вместо «восьмерки», которая используется для выхода на междугороднюю сеть и сети мобильных операторов, будет введен "нуль". Изменится формат доступа к мобильной связи, например УМС нужно будет набирать 0-50 вместо сегодняшнего набора 8-050. Соответствующим изменениям подвергнется и формат выхода на междугородние сети: с октября звонить, например, в Донецк нужно будет по коду 0-62 (действующий в настоящее время – 8-062). Выход на международную связь, как это принято в мире, будет через 00 (сегодня 8-10).

Переход на новую систему нумерации происходит согласно Приказу Министерства транспорта и связи Украины от 23.11.2006 года № 1105 «Об утверждении Национального плана нумерации Украины» с изменениями, внесенными приказами Минтранссвязи от 13.02.2008 года № 168 и от 24.09.2008 года № 1178, а также от 29.09.2008 года № 1200 «Об утверждении плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины», и с целью обеспечения реализации 1 этапа перехода на Национальный план нумерации Украины – высвобождения цифры «0» как первой цифры номеров служб экстренного вызова, заказных и справочно-информационных услуг.