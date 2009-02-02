Руководство России делает ставку на Литвина

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что нынешнее руководство России хочет видеть в должности следующего Президента Украины Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На кандидата в Президенты Владимира ЛИТВИНА делается ставка со стороны России в лице Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Владимира ПУТИНА, директора ФСБ Александра БОРТНИКОВА», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время он считает, что Юлия ТИМОШЕНКО не должна сотрудничать с В.ЛИТВИНЫМ. «Сегодняшняя коалиция в лице Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО не понимает, что нельзя договариваться с людьми, у которых «руки в крови»», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, имея в виду В.Литвина, чей вроде бы голос фигурирует в его записях, и который, по убеждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, является непосредственным подстрекателем к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ЛИТВИН «становится на сторону сильных». При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заметил, что на данный момент В.ЛИТВИН, именно занимая такую позицию, «переиграл Леонида КУЧМУ и Виктора ЯНУКОВИЧА. Сейчас он переигрывает ЮЩЕНКО и играет с ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО».