МИД призывает владельца «Фаины» информировать общественность

Министерство иностранных дел Украины обращается к судовладельцу «Фаины» с требованием публично информировать украинскую общественность о ходе переговоров и перспективах освобождения экипажа из пиратского плена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он в очередной раз подчеркнул, что МИД и Государство Украина не ведут переговоры с пиратами, поскольку террористические группировки не являются для государственных органов субъектом переговорного процесса.

Представитель МИД подчеркнул, что переговоры об освобождении украинских граждан из пиратского плена уполномочен вести лишь судовладелец, в то же время украинская дипломатия через определенные формы и методы оказывает владельцу «Фаины» в этом всяческое содействие.

«Я хотел бы, чтобы ответ на этот вопрос (о ходе и результатах ведения переговоров – УНИАН) дал судовладелец. Сегодня МИД обращается к судовладельцу стать перед прессой, перед общественностью и ответить на вопрос: как идут переговоры, на какой они стадии и каковы ожидания?», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

Сегодня, 2 февраля, некоторые СМИ сообщили, что сомалийские пираты заявили о намерении в ближайшие дни отпустить судно «Фаина» за выкуп в 3 млн. долл.