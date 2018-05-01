Баланс недели: подарки Евросоюза, задание от МВФ, долгое прощание главы НБУ

Уходящая неделя, безусловно, войдет в историю нашей страны, благодаря ряду событий, в очередной раз подтвердивших европейский вектор развития Украины и укрепление наших внешнеэкономических связей со странами ЕС.

Европейский парламент 6 апреля абсолютным большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. Решение подлежит утверждению Комитетом постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER), Советом ЕС и вступит в силу после подписания соответствующего документа президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС Мальты спустя 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. После этих формальностей, завершения которых украинские власти ожидают к середине июня, граждане нашей страны, наконец-то, смогут свободно путешествовать по Европе, не выстаивая в унизительных очередях перед посольствами с папками документов, что, безусловно, позитивно скажется на дальнейших взаимоотношениях Украины с европейскими странами и укреплении экономических и деловых связей.

Накануне заседания Европарламента президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Канадой, благодаря которому ожидается увеличение товарооборота между двумя странами и приток иностранных инвестиций в нашу страну. А министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали соглашение, одними из главных приоритетных направлений которого станут оборонные разработки и производство, что позволит улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины современной военной техникой и вооружением.

Кроме того, на уходящей неделе Украина получила долгожданный четвертый транш кредита Международного валютного фонда в объеме 1 млрд долл., что является беспрецедентным событием для нашей страны, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом выполнение очередной кредитной программы замораживалось после первого-второго и только единожды - третьего транша. Получение денег от МВФ вместе с также предоставленным на уходящей неделе вторым траншем макрофинансовой помощи от ЕС на 600 млн евро позволило нарастить резервы Национального банка, по состоянию на 5 апреля, до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

«Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом обусловлен решительными политическими действиями властей, включая разумную макроэкономическую политику», – прокомментировал решение Фонда первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. По его словам, международные партнеры Украины оказали существенную финансовую и техническую поддержку усилиям властей по укреплению экономики, и их дальнейшая помощь остается важной для успеха программы.

В рамках программы МВФ до конца текущего года Украина может получить еще три транша кредита на общую сумму 4,5 млрд долл., но только если проведет предусмотренные программой реформы.

Домашнее задание от МВФ

Отмечая успехи Украины по выполнению программы МВФ, эксперты Фонда призвали нашу страну ускорить структурные реформы, начав с приватизации госсобственности и развития рынка сельскохозяйственных земель. Кроме того, МВФ не увидел впечатляющих результатов борьбы с коррупцией и подчеркнул, что наша страна не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста. В обнародованном Меморандуме по программе сотрудничества Украины и Фонда указаны конкретные шаги реформирования страны.

В части приватизации Украина пообещала МВФ принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года, а также инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго», «Укрспирта» и ряда облэнерго - к концу сентября 2017 года. Кроме того, до конца июня будут назначены набсоветы в 15 крупнейших госкомпаний и проведен их аудит по международным стандартам.

В рамках земельной реформы Украина планирует до конца мая 2017 года принять законодательство об обороте земель сельскохозяйственного назначения, и уже с 2018 года - по истечении действующего с 2001 года моратория - запустить продажу сельхозземель. При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ реформы.

Необходимые изменения в «пенсионное» законодательство наша страна пообещала принять уже до конца апреля. Премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышение пенсионного возраста.

«После того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который, подчеркиваю, не предусматривает повышение пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую и бездефицитную систему, правительство проведет перерасчет пенсий для украинских граждан, достаточно существенный», - пообещал глава правительства.

Для усиления борьбы с коррупцией до конца апреля президент, Верховная Рада и Кабинет министров должны назначить комиссию для внешнего аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро, при этом НАБУ до конца мая должно получить право «прослушки» каналов связи и проведения следственных действий под прикрытием. Старт работы Антикоррупционного суда запланирован на конец марта 2018 года.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ до конца года создать единый реестр получателей социальных выплат для снижения злоупотреблений в этой сфере, сократить работников в бюджетной сфере (за исключением военнослужащих) на 4% до конца года и еще на 10% - к концу 2019 года, а также принять законодательство о финансовой полиции к концу апреля.

В Меморандуме всплыл и отдельный тариф на распределение газа - так называемая «абонплата». Соответствующее решение Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики, принятое в конце марта, вызвало широкий резонанс, и по рекомендации Администрации президента его действие будет приостановлено на три месяца. Согласно же Меморандуму, новый тариф должен быть введен с 1 мая 2017 года.

Безусловным позитивом обновленного Меморандума является то, что Фонд поддерживает нашу страну в вопросе долга по так называемым «российским бондам» – полученному Украиной кредиту на 3 млрд долл. в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Несмотря на то, что Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ по этому долгу, не приняв аргументы нашей страны, МВФ по-прежнему считает необходимым провести реструктуризацию «российского долга» на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций.

Смягчения от Нацбанка

Приветствуя получение очередного транша кредита МВФ, Национальный банк, как и обещал ранее, порадовал бизнес и граждан послаблением ограничений на валютном рынке.

В частности, с 5 апреля регулятор снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 50% с 65%. По оценкам НБУ, этот шаг будет способствовать развитию экспортного потенциала украинских предприятий, позволит снизить курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций, но при этом не затронет предложение валюты на межбанковском рынке, поскольку сегодня предприятия добровольно продают более 90% валютных поступлений.

Кроме того, с 5 апреля НБУ повысил лимит покупки наличной валюты «в одни руки» в 12,5 раза - до 150 тыс. грн, или до суммы обязательного финансового мониторинга. По мнению регулятора, этот шаг поможет увеличить ликвидность официального наличного валютного рынка.

Пока валютный рынок демонстрирует относительное спокойствие. По итогам марта украинцы продали банкам на 191 млн долл. больше валюты, чем купили, а НБУ выкупил излишки на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов на 128,3 млн долл. Гривня к доллару на межбанке держится возле отметки 27 грн/долл. и пока не спешит укрепляться на фоне радостных новостей от МВФ.

Отставка главы НБУ. История с продолжением

Уходящая неделя вновь вернула общественное внимание к теме предстоящей отставки главного банкира страны. Ранним утром в четверг, 6 апреля, глава Нацбанка Валерия Гонтарева по дороге на работу стала участником театральной акции протеста под стенами собственного дома. Несколько молодых людей заблокировали проезд ее автомобиля и нарисовали на ограде дома свинью-копилку с шарфиком расцветки российского флага.

Попав под шквал обвинений активистов и поток провокационных вопросов, глава НБУ утвердительно ответила на вопрос о том, собирается ли идти в отставку. При этом Гонтарева напомнила, что вопрос назначения ее преемника находится в компетенции президента и Верховной Рады. «Я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого на свое место», - пояснила она.

В Нацбанке назвали акцию протеста возле дома главы НБУ попыткой давления на регулятора и подали соответствующее заявление в правоохранительные органы. Полиция квалифицировала действия участников акции протеста как хулиганство и открыла уголовное производство.

Как впоследствии пояснили в Национальном банке, Гонтарева не писала заявление об отставке, находится на работе и продолжает выполнять свои обязанности. То есть, утреннее заявление – это эмоции, а не обещанное ранее предупреждение об уходе с должности за месяц до дня отставки.

«В общении с журналистами сегодня утром глава НБУ в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост», - пояснил представитель пресс-службы. Так что история с долгим прощанием с Гонтаревой будет иметь продолжение.

Новые прогнозы

Помимо рекомендаций украинским властям, МВФ на уходящей неделе обнародовал обновленные прогнозы, откорректированные с учетом решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, Фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году до 2% с 2,5%.

Среднесрочная перспектива, по оценкам МВФ, останется без изменений, и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, а в 2019 году – 3,5%. Показатель инфляции снизится до 10% в 2017 году и до 7% - в 2018 году.

Комментируя прогнозы, МВФ отметил, что в ближайшие годы стабильность восстановления экономики Украины будет в решающей степени зависеть от темпов и глубины структурных реформ по улучшению условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций, повышения производительности и расширения участия на рынке труда.

Практически идентичные прогнозы на уходящей неделе обнародовал и Всемирный банк, который сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%. Директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации обновленного прогноза отметила, что ключевыми рисками остаются уязвимая конъюнктура внешних рынков и торговая блокада на Донбассе. В то же время, по прогнозам ВБ, активизация темпов реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года.

Также Всемирный банк отреагировал на повышение в Украине минимальной заработной платы с начала года, ухудшив прогноз по инфляции до 10%. В 2018 году, по оценкам банка, рост цен замедлится до 7%, в 2019 году – до 6%.

Между тем, показатель инфляции в Украине пока остается выше прогнозов международных кредиторов и целевого ориентира Национального банка на текущий год - на уровне 8% плюс/минус 2 п.п. Согласно последним данным Государственной службы статистики, обнародованным в пятницу, потребительская инфляция в Украине в марте ускорилась до 15,1% в годовом выражении, при этом ключевыми факторами роста остаются цены на горячую воду и отопление, электроэнергию и природный газ.

Наступающая предпраздничная неделя обещает быть менее щедрой на экономические новости, но не менее радостной, так как украинцы начинают готовиться к Пасхальным праздникам, а весна с ее обновлением и надеждами с каждым днем вступает в свои права.

Ольга Гордиенко (УНИАН)