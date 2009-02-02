PPF Group покупает торговую сеть ”Эльдорадо”

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство чешской PPF Group о покупке 100% долей участия торговой сети "Эльдорадо", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Мы уже одобрили это ходатайство", - сказал собеседник агентства.

О том, что PPF намерен приобрести "Эльдорадо" без сети салонов сотовой связи, стало известно в конце 2008 года.

Компания "Эльдорадо" образована в 1994 году. Под брендом "Эльдорадо" работает 1,15 тысячи магазинов бытовой техники и около 400 салонов связи в более чем 800 городах России и Украины. Компания также развивает торговую сеть "Сулпак" в Казахстане.

"Эльдорадо" снизила в прошлом году оборот до 5 миллиардов долларов с 6 миллиардов долларов из-за стремительного роста стоимости заемных средств и ограничения доступа к кредитным ресурсам.

Наибольший доход компании принесли собственные магазины, оборот которых в 2008 году превысил 4,1 миллиарда долларов. Оборот магазинов, работающих по франчайзинговой лицензии, составил 370 миллионов долларов. Свыше 500 миллионов долларов пришлось на обороты магазинов сети в Украине, салонов связи "Эльдорадо" и сервисного подразделения HiTechnic.

Фонд PPF работает в Восточной Европе совместно с одним из крупнейших страховщиков Старого света - Generali Group. Партнеры создали здесь совместную компанию Generali PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali Group за 2007 год составила 2,9 миллиарда евро. В России партнерам уже принадлежит более 19% акций "Ингосстраха".