Харьковский сурок Тимка ”предсказал” теплую и раннюю весну

Сурок Тимка из Харьковского национального университета в понедельник "предсказал", что весна 2009 года на Украине будет ранней и теплой, сообщает корреспондент УНИАН.

В США и некоторых других англоязычных странах 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.

Эту традицию подхватили в Харьковской области - ежегодно в поселке Гайдары Змиевского района сурок Тимка "делает прогноз" на весну.

"Сегодня утром в "столице украинских синоптиков" - в поселке Гайдары Змиевского района - стояла облачная погода, и сурок не увидел своей тени. Это значит, что весна этого года будет ранней и теплой", - говорится в сообщении.