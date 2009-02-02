ГЛАВНОЕ на 2 февраля (день)

Анекдот в тему: Сидят два бомжа на свалке. Первый: Слыхал, в стране кризис! Второй: А это как? - Ну, у тебя знакомые олигархи есть? - Нет. - Теперь будут.

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Хроника дня.

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается бюджетной сферы. Председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК заявляет, что доходы бюджета от налоговых поступлений в январе перевыполнены на 6% и составили 6,749 млрд. грн.

«Мы в январе ритмично выполнили все виды налогов. Если у нас была задача собрать налог на прибыль в объеме 1,1 млрд. грн., то мы его перевыполнили и собрали 1,374 млрд. грн. По сбору на НДС – мы собрали 4,078 млрд. грн. против плановых показателей 3,844 млрд. грн., по акцизам – собрали 792 млн. при плане 743 млн. грн.»,- сказал С.БУРЯК.

Председатель ГНАУ подчеркнул, что впервые доходная часть бюджета перевыполнена не только по объему налоговых поступлений, но и в разрезе каждого отдельно взятого налога.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания по вопросам транспортного сбора высказала благодарность руководителю ГНАУ С.БУРЯКУ за то, что «нарушил все вражеские планы, в соответствии с которыми прогнозировались недопоступления в бюджет и его невыполнение».

Напомним, 30 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в экстренном обращении к народу возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

В свою очередь, председатель Госказначейства Татьяна СЛЮЗ сообщила, что по оперативным данным на 31 января, государственный бюджет Украины (общий и спецфонд) выполнен на 101%. Премьер заявила, что правительство не планирует пересматривать госбюджет на 2009 год в течение полугода.

Хроника валютного рынка. Торги по доллару США на украинском межбанке к 12:00 проходят с повышением котировок с 7,8250/7,9550 грн. (открытие торгов) до 8,0650/8,1250 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2140/0,2200 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2200/0,2240 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,0400 (+0,5750) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2745/1,2747, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9585/10,1545 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 10,2560/10,3620 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева сегодня уменьшился на 0,6%, по сравнению с 30 января, и составил 8,10 грн., продажи – увеличился на 0,4% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня уменьшился на 2,6%, по сравнению с 30 января, и составил 10,32 грн., продажи – уменьшился на 0,02% – до 10,89 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках увеличился на 0,07%, по сравнению с 30 января, и сегодня составил 0,2068 грн., курс продажи уменьшился на 0,6% – до 0,25 грн.

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«УкрСиббанк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,25/10,85 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,85/8,20 грн., евро – 10,00/10,60 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Диамантбанк»: доллар США – 8,16/8,35 грн., евро – 10,30/10,95 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., к евро – 9,86832 грн.

Новость в банковском секторе. Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т. г. относительно возобновления проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора. Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

В соответствии с обнародованной на сайте информацией, в день принятия Национальным банком Украины решения о прекращении деятельности временного администратора «Проминвестбанка» будет отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и разблокированы средства.

«На сегодняшний день временным администратором «Проминвестбанка» созданы все предпосылки для бесперебойной работы банка, прекращения работы временного администратора и отмены моратория на удовлетворение требований кредиторов банка в ближайшее время», - говорится в сообщении «Проминвестбанка».

Новость для автолюбителей. Правительство предлагает дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров. Как подчеркивает премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, «необходимо разработать такой законопроект, который все поставит на свои места, как это планировало правительство. Имеется в виду увеличение налога для владельцев транспортных средств, особенно дорогих и престижных машин, чтобы это не касалось среднего класса, бедных людей».

Премьер-министр уточнила, что правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 года преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметов роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатским корпусом с голоса по непонятным обстоятельствам понавносили в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже наиболее бедных людей», - пояснила она.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ уточнила, что транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 кубических сантиметров до 2500 кубических сантиметров планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 кубический сантиметр до 3000 кубических сантиметров – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – со 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 кубических сантиметров, а также от 3001 кубических сантиметров и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, а это означает, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки. «Мы ожидаем, что принятие такого законопроекта позволит дополнительно получить в бюджет около 400 млн. грн.», - сказала А.КУЖЕЛЬ. При этом председатель Госкомпредпринимательства подчеркнула, что предлагаемые ставки согласованы и поддержаны Советом предпринимателей.

Она также сообщила, что в 2010 году транспортный сбор для автовладельцев будет замещен налогом при покупке автомобильного топлива. «Мы договорились с Министерством финансов, что мы до июля подготовим законопроект о переходе на налогообложение при покупке бензина, чтобы действительно был справедливый налог, чтобы его платил тот, кто ездит», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Новость в транспортной сфере. Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ пока не получал требований от украинских автомобильных перевозчиков, которые намерены 4 февраля пикетировать Министерство транспорта и связи с требованием отставки министра и его заместителя, главы Госавтотрансадминистрации Леонида СЕРГИЕНКО.

«Пока я не получал никаких требований. Будет факт пикета – мы сейчас работаем, чтобы его не произошло, там политический подтекст, – но если будет пикет, то моя функция, как чиновника, - встретиться, принять требования, разобраться с ними, дать ответы: это корректно, это некорректно, это законно, это незаконно, и действовать в соответствии с этими требованиями», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он напомнил, что автоперевозчики обращались с требованиями год назад, часть из которых была выполнена, часть нет, «поскольку некоторые из них были такими, которые нельзя было реализовать».

Напомним, украинские автомобильные перевозчики 4 февраля т.г. намерены провести под стенами Министерства транспорта и связи акцию протеста с к требованием от правительства Украины отстранить от должности министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Л.СЕРГИЕНКО.

Еще одна новость от Минтранса. Ведомство намерено добиться снижения стоимости авиатоплива в аэропорту “Борисполь”, заявил Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, керосин сегодня стоит дорого и в стоимости билета занимает 70%.

Уже создана соответствующая рабочая группа во главе с заместителем министра транспорта и связи и главой Госавиаадминистрации Александром ДАВЫДОВЫМ, которая занимается данным вопросом.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что в минувшую пятницу он провел переговоры с министром топлива и энергетики, который “включается в этот процесс”.

В продолжение темы. Министерство транспорта и связи Украины планирует начать реализацию проекта продаж единого билета на все виды транспорта в феврале текущего года.

Напомним, планировалось в тестовом режиме запустить эту систему продаж в конце декабря 2008 г. По словам ВИНСКОГО, в этом году планируется открыть 5-6 тысяч пунктов продаж таких единых билетов в отделениях «Укрпочты».

Напоследок новости для киевлян. Антимонопольный комитет Украины закрыл производство в отношении Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» относительно обоснованности повышения тарифов в общественном транспорте.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем открытом заседании АМК.

Производство по делу закрыто на основании ст. 46 закона о защите экономической конкуренции, поскольку КГГА выполнила рекомендации Антимонопольного комитета и своим распоряжением №90 от 28 января 2009 г., вступившим в силу 30 января, снизила тарифы на проезд в общественном транспорте в столице – до 1,5 грн. в наземном транспорте и до 1,7 грн. – в метро.

Указанное дело было возбуждено АМК 11 декабря 2008 года.

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры о запуске электрического железнодорожного транспорта по окружной дороге для разгрузки метрополитена, сообщил первый заместитель КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сегодня в ходе открытого заседания Антимонопольного комитета.

Он уточнил, что уже достигнута предварительная договоренность с Юго-Западной железной дорогой. Общая протяженность данного маршрута составит 36 км. Предполагается, что по нему будут курсировать 4 электрички.

Мэрия и Юго-Западная железная дорога для осуществления этого проекта согласуют графики и «окна» для возможности курсирования данных поездов.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что реализация данного проекта позволит проводить достройку Подольского мостового перехода и продолжить строительство веток метро.

(УНИАН)