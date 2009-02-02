Сначала о недоверии правительству, потом - о кадрах

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что фракции коалиции будут рассматривать кадровые вопросы только после голосования парламента по резолюции о выражении недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, фракции коалиции готовы к рассмотрению кадровых вопросов в любой момент. Однако, отметил он, пока еще они не настаивали на включении этих вопросов в повестку дня работы ВР, поскольку считали это некорректным в связи с рассмотрением резолюции недоверия.

«Вполне возможно, на этой неделе будут кадровые вопросы, но все будет зависеть от решения относительно отставки», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, не свидетельствует ли настояние фракций коалиции на скорейшем рассмотрении резолюции, что Кабмин хочет уйти в отставку, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Мы будем бороться, чтобы правительство не было отправлено в отставку».

Как сообщал УНИАН, 12 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”. Автор документа - народный депутат, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций сегодня в 15.00 планируют провести заседание, на котором будет окончательно принято решение о дате рассмотрения в ВР вопроса о резолюции недоверия правительству.

24 января в интервью еженедельнику «Зеркало недели» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в ближайшее время в правительстве произойдут значительные кадровые изменения. При этом премьер отказалась назвать конкретные фамилии правительственных чиновников, которых она намерена заменить.