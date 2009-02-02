В Праге 5 февраля состоится заседание Украина - Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Василий КИРИЛИЧ сегодня во время брифинга.

В.КИРИЛИЧ подчеркнул, что главной целью заседания является расширение диалога между Украиной и Европейским Союзом и уточнение приоритетов отношений между сторонами на текущий год.

Руководитель пресс-службы МИД сообщил, что в заседании в формате «тройки» примут участие министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Чехии, которая председательствует в ЕС, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и министр иностранных дел Швеции – страны, которая будет председательствовать в ЕС во второй половине года после Чехии.

По словам В.КИРИЛИЧА, в повестку дня заседания также вынесен вопрос о причинах и последствиях газового кризиса и перспективах энергетической политики Европы. Среди других приоритетов стороны обсудят вопрос о выполнении соглашения об упрощенном оформлении виз между Украиной и ЕС. Также, по словам В.КИРИЛИЧА, в рамках заседания будет подчеркнута ключевая роль Украины в реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство».

«2009 год должен стать годом введения политической ассоциации и экономической интеграции страны еще накануне подписания соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации», - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

Он также сообщил, что в контексте выполнения соглашения об упрощенном оформлении виз Украина во время заседания представит европейским партнерам пакет зафиксированных фактов нарушения этого соглашения со стороны стран членов Евросоюза.

Также, по словам В.КИРИЛИЧА, украинская сторона поднимет вопрос об отмене платы за оформление виз для въезда украинских граждан в страны ЕС.