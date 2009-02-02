УГМК передала Чернигову 100 урн (не избирательных)

Сегодня Черниговский региональный филиал ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в присутствии городских властей, представителей ЖКХ города и масс-медиа передал Чернигову 100 урн в рамках проекта «УГМК – за чисте місто».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГМК, данный проект уже был успешно реализован в г. Чернигов – установлено 300 урн., а также в г. Житомир, где было установлено 200 урн.

Первая национальная сеть супермаркетов металла УГМК и предприятия сети инициируют и реализуют различные социальные проекты. Одним из них является проект «УГМК – за чисте місто», который предусматривает передачу городу урн для мусора. Также реализуется проект «УГМК – за затишне місто», в рамках которого в г. Николаеве были установлены павильоны для автобусных и троллейбусных остановок.

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ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) создана в 1998 году. Занимает продажей металлопроката и труб. Ежедневно, запас металлопродукции на площадках сети составляет, порядка, 100 000 тонн. На сегодняшний день работает 35 торговых площадок сети в разных регионах Украины.

УГМК представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод».

УГМК единственный отечественный металлотрейдер, система управления качеством, которого подтверждена сертификатом ISO 9001:2000.

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как Международная Металлоторговая Сеть, которая включает: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия), УГМК – Грузия (Грузия), УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь), Центросталь (Польша), Дутрейд (Венгрия).

Черниговский региональный филиал ОАО «УГМК» занимается поставками металлопроката в Черниговской и Сумской области , а также на экспорт в Республику Беларусь.