СПУ определилась с кандидатом на пост Президента

На ближайших президентских выборах Социалистическая партия Украины выдвинет кандидатуру бівшего руководителя Фонда госимущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня на пресс-конференции во Львове.

Он заверил, что кандидатура В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО связана не с политическими рейтингами, а с экономикой. "Она - один из лучших экономистов в Украине. И никто так глубоко не разбирается в деле, которым занимается она", - охарактеризовал свою коллегу А.МОРОЗ.

Он отметил, что социалисты избрали эту кандидатуру тайным голосованием на очередном съезде партии.

На вопрос журналистов, когда состоятся президентские выборы в Украине, Мороз ответил, что не раньше, чем в следующем году. "Президентские выборы состоятся в предусмотренный Конституцией Украины срок", - сказал лидер социалистов.

Как сообщал УНИАН, социалисты избрали В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО своим кандидатом в Президенты на внеочередном съезде партии 12 апреля 2008 года.

Тогда на голосование в тайном режиме были вынесены две кандидатуры – В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, за которую свои голоса отдали 128 делегатов съезда, и Станислава НИКОЛАЕНКО, набравшего 117 голосов.