Кабмин «разбушевался»

Кабинет министров Украины освободил Анатолия ЛАШКО от должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Соответствующее распоряжение (от 28 января 2009 г. № 77-р) обнародовано на правительственном портале. А.ЛАШКО освобожден в соответствии с его заявлением. А.ЛАШКО был назначен на должность замгендиректора «Укрзализныци» в июне 2005 г.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 29 января 2009 г. № 81-р освободил Александра ЛАВРИНЧУКА с должности первого заместителя председателя правления государственной акционерной компании “Хлеб Украины”. Распоряжение обнародовано на сайте правительства. Согласно документу, А.ЛАВРИНЧУК уволен согласно поданному заявлению.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 29 января 2009 г. N 84-р внес изменения в свое распоряжение от 21 января 2009 г. N 45, которым освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части 1 статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”). В новом постановлении причина увольнения – «по собственному желанию». Напомним, 23 января т.г. Кабинет Министров Украины освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. Г.ИВАНОВ освобожден в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”). Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 января 2009 года председателем Государственного комитета ветеринарной медицины Украины назначен Петр ВЕРБИЦКИЙ. П.ВЕРБИЦКИЙ в 1999-2005 гг. занимал должность главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, председателя Государственного департамента ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины. С 14 августа 2006 г. – заместитель министра аграрной политики Украины.

Кабинет министров Украины освободил Алексея ЛЯЩЕНКО с должности первого заместителя начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте. Распоряжение (от 28 января 2009 г. №76-р) обнародовано на правительственном портале. А.ЛЯЩЕНКО освобожден в соответствии с его заявлением. Напомним, Кабинет министров Украины постановлением №368 от 1 марта 2007 г. назначил Алексея ЛЯЩЕНКО первым заместителем начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте, освободив его от должности заместителя начальника этой инспекции.