ВР почти готова назвать дату президентских выборов

Участники Согласительного совета лидеров фракций и руководства Верховной Рады согласовали проект постановления о проведении очередных выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

«Проект постановления, с одной стороны, прекращает дискуссию о возможности перенесения даты президентских выборов, а, с другой стороны, дает возможность подготовить всю необходимую правовую базу», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем, он не исключил проведения досрочных выборов Президента в зависимости от ситуации в государстве. «Позже чем 17 января 2010 года президентские выборы не состоятся, а вот раньше - это будет зависеть от ситуации», - сказал заместитель председателя ВР.

Он также сообщил, что проект постановления о назначении очередных выборов Президента будет внесен на рассмотрение парламента за подписями лидеров фракций. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, предусматривается, что голосование по проекту состоится в течение февраля.