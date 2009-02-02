ГЛАВНОЕ на 2 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Полшестого утра. Встречаются два дворника. Один на другого долго смотрит и вдруг говорит:

- У вас такое лицо знакомое…

А второй в ответ:

- А Вы в каком банке работали?

* * *

Хроника дня

Главная новость второй половины дня касается банковской сферы. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Национального банка Украины принять меры в отношении банков, которые не возвращают депозиты после завершения срока, на который банки получили средства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к председателю Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ.

Президент подчеркивает, что в последнее время получает многочисленные обращения вкладчиков, которым банки отказывают в возвращении депозита, несмотря на то, что срок, на который банк получил средства, прошел.

«Хочу подчеркнуть недопустимость таких действий банковских учреждений в условиях сложной финансовой ситуации. В соответствии со ст. 41 Конституции Украины, право собственности является незыблемым, и никто не может быть противоправно лишен права собственности», – отмечает Президент.

В.ЮЩЕНКО предупреждает, что возникновение ситуаций, когда граждане лишены доступа к депозитам, по которым наступил срок возврата, создает почву для обострения социальной напряженности, поскольку свидетельствует о несостоятельности государства гарантировать реализацию конституционного права владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Кроме того, такие действия банков углубляют проблемы своих клиентов, в частности тех, которые в условиях роста безработицы и падения реальных доходов граждан, остро нуждаются в этих средствах. «Сейчас необходимо приложить совместные усилия регулятора и банковских учреждений для возобновления доверия к банковской системе», – убежден Президент.

Учитывая важность вопроса, В.ЮЩЕНКО требует установить перечень банков, которые допускают невозвращение или несвоевременное возвращение средств, в нарушение условий депозитных договоров, и предпринять меры влияния к этим банкам в соответствии с действующим законодательством.

Президент также просит принять исчерпывающие меры с целью недопущения в дальнейшем подобных случаев на отечественном рынке банковских услуг.

В продолжение банковской темы. Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении кредитных рейтингов и ухудшении прогнозов по рейтингам ряда банков и их долговых инструментов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Понижены кредитные рейтинги следующих банков: ОАО СКБ "Днистер" и выпуска облигаций банка объемом 40 млн. грн. (серия А) с уровня "uaBBB" до уровня "uaBBB-"; ОАО КБ "Национальный стандарт" с уровня "uaВВ" до уровня "uaBB-"; АБ "Банк регионального развития" с уровня "uaBBB-" до "uaBB-"; АКБ "Киев" с уровня "uaBBB" до уровня "uaBBB-" с внесением в Контрольный список. Кроме того, понижен кредитный рейтинг ипотечных облигаций ОАО АБ "Укргазбанк" объемом 50 млн. грн (серия В) с "uaАА-" до "uaА" с внесением в Контрольный список. По всем перечисленным рейтингам прогноз "негативный".

Изменены прогнозы со стабильного на негативный кредитных рейтингов ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" (кредитный рейтинг "uaА-"), АКБ "Европейский" и выпуска облигаций банка объемом 20 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), ОАО "Мегабанк" и выпуска облигаций банка объемом 225 млн. грн. (серии C, D, E, F) (кредитный рейтинг "uaА-").

Помещены в Контрольный список с прогнозом "негативный" АКБ "Автокразбанк" (кредитный рейтинг "uaBBB-"). ООО КБ "Столица" и облигации банка объемом 50 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), АБ "Таврика" (кредитный рейтинг "uaBBB"), АКБ "Трансбанк" (кредитный рейтинг "uaBBB-"), ЗАО "Терра Банк" и облигации банка объемом 20 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), АО "Украинский инновационный банк" и облигации банка объемом 100 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB"), ОАО АБ "Укргазбанк" и выпуска облигаций банка объемом 300 млн. грн. (серии А, D, E) (кредитный рейтинг "uaА").

Изменен прогноз с "развивающийся" на "негативный" с внесением в Контрольный список кредитного рейтинга ОАО КБ "Надра" (кредитный рейтинг "uaBB").

Новость рынка страхования. Президент просит Национальный банк Украины, Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг и Государственную налоговую администрацию Украины предупредить разрушение страхового рынка из-за кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к председателю Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Валерию АЛЕШИНУ, председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ и руководителю Государственной налоговой администрации Украины Сергею БУРЯКУ.

Так, в письме к В.АЛЕШИНУ Президент отмечает, что сокращение объема рынка в 2009 году, усложненное негативным влиянием экономического кризиса, в частности, кризиса фондового, валютного рынков и рынка недвижимости, может привести к снижению показателей ликвидности и платежеспособности и банкротству 50% страховых компаний классического рынка.

«Это спровоцирует выход из страхового рынка Украины части иностранных инвесторов, приведет только на протяжении 2009 года к невыплате или несвоевременной выплате страховых возмещений минимум 320 тыс. физических и 50 тыс. юридических лиц на сумму свыше 2 млрд. грн.», – убежден Президент.

Поэтому он просит Государственную комиссию регулирования рынков финансовых услуг активизировать работу в направлении выработки совместного плана мероприятий по нормализации ситуации на рынке страховых услуг.

В другом письме - В.СТЕЛЬМАХУ - Президент обращает внимание на такую проблему, как невозвращение банковскими учреждениями средств, которые находятся на депозитных счетах страховых компаний, являются средствами их страховых резервов и направляются на выплаты страховых возмещений.

“Невозвращение банковскими учреждениями средств, размещенных на депозитных счетах страховщиков, делает невозможным осуществлять ими платежи даже в интересах банков, то есть существует большой риск потери качества залога по банковским кредитам, что может повлечь снижение качества кредитного портфеля банков в целом”, - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО также обращает внимание В.СТЕЛЬМАХА на то, что общая ответственность страховых компаний составляет свыше 400 млрд. грн. При этом ответственность страховщиков относительно имущества, находящегося в залоге у коммерческих банков, превышает 100 млрд. грн.

Президент просит председателя НБУ выступить инициатором созыва совещания при участии Госфинпослуг и коммерческих банков с целью обсуждения проблемных вопросов и выработки совместных мероприятий для их решения.

Кроме того, в письме к председателю Государственной налоговой администрации Украины Сергею БУРЯКУ Президент подчеркивет необходимость соблюдения ГНАУ положений законов «О страховании» и «О налогообложении прибыли предприятий».

Хроника валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9550 грн., к 12:00 цены выросли до 8,0650/8,1250 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,98/8,03 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2140/0,2200 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2200/0,2240 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2200/0,2230 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 36,1050 (+0,6400) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2705/1,2795 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9585/10,1545 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 10,2560/10,3620 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились - 10,1725/10,2660 грн.

Нацбанк установил на 3 февраля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 2 февраля – 770.0000)

100 EUR – 982.5200 (на 2 февраля – 986.8320)

10 RUR – 2.1284 (на 2 февраля – 2.1742)

Новость в сфере строительства. Заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности выше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО сегодня журналистам.

По его словам, в первую очередь будут финансироваться проекты с самой низкой стоимостью 1 кв. м.

При этом кредиты на достройку жилья будут выдаваться не застройщикам, а населению, в первую очередь очередникам и тем категориям населения, которых государство должно обеспечивать бесплатным жильем (военнослужащим, чернобыльцам и т.д.).

Замминистра добавил, что согласно закону, кредиты предоставляются на 30 лет под 14% годовых в гривне.

Объекты, строительство которых будет завершено, определит Кабинет министров, которому Минрегионстрой до 9 февраля передаст список объектов незавершенного строительства со степенью готовности выше 70%.

Д.ИСАЕНКО напомнил, что на завершения строительства жилья со степенью готовности выше 70% правительство решило выделить 3 млрд. грн., из которых 1 млрд. грн. - как государственные гарантии ГИУ, взамен которых Нацбанк будет осуществлять рефинансирование, по 1 млрд. грн. - пополнят уставные капиталы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые будут выдавать ипотечные кредиты.

По данным Д.ИСАЕНКО, на эти средства можно достроить около 30 тыс. квартир.

Он добавил, что сегодня на первичном рынке жилья есть предложения стоимостью 6-8 тыс. грн. за 1 кв. м.

Отметим, по состоянию на 1 января т.г., из 2 700 строящихся объектов около 750 имеют строительную готовность свыше 70%.

Для завершения объектов жилищного строительства и коммерческой недвижимости со степенью готовности свыше 70% необходимо 14 млрд. грн., из них 9,7 млрд. грн. – для достройки киевских объектов.

Новость телекоммуникационного сектора. В течение двух недель, с 3 по 18 февраля 2009 года, в Украине будут изменены сокращенные номера экстренных, аварийных и справочно-информационных служб. В номерах экстренного вызова добавляется „1” в начале номера: пожарная служба - 101, милиция - 102, скорая помощь - 103, аварийная служба газа – 104. По этому же принципу будет изменен привычный номер справочной службы по предоставлению номеров: вместо 09 нужно будет набирать 109. Информационно-справочная служба междугородной телефонной станции изменит свой номер на 170 (раньше – 070). В то же время по номеру 120 заработает справка о сокращенных номерах.

Изменятся также следующие короткие номера: Прогноз погоды – с 001 на 122; Налоговая администрация – с 007 на 127; Справка об услугах местной телефонной сети – с 052 на 176; Служба точного времени – с 060 на 121; Служба доставки почты – с 065 на 175; Информационно-справочная служба – с 070 на 170; Прием заказов на разговоры с населенными пунктами Украины – с 071 на 171; Справочная услуга заказов разговоров с населенными пунктами Украины – с 072 на 172; Справочная услуга заказов международных разговоров – с 073 на 173; Прием заказов на международные разговоры – с 074 на 174; Централизованная служба бюро ремонта телефонов – с 08 (008) на 1508.

По данным Госсвязи, следующий этап изменения телефонной нумерации состоится в октябре 2009 года. Изменения коснутся только кодов выхода на междугороднюю и международную телефонные сети, а также на сети мобильных операторов. Причем переход всех операторов – и фиксированной, и мобильной связи – состоится одновременно.

Вместо «восьмерки», которая используется для выхода на междугороднюю сеть и сети мобильных операторов, будет введен "нуль". Изменится формат доступа к мобильной связи, например УМС нужно будет набирать 0-50 вместо сегодняшнего набора 8-050. Соответствующим изменениям подвергнется и формат выхода на междугородние сети: с октября звонить, например, в Донецк нужно будет по коду 0-62 (действующий в настоящее время – 8-062). Выход на международную связь, как это принято в мире, будет через 00 (сегодня 8-10).

Новость про Евро-2012. Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР выразил удовлетворение прогрессом, которого удалось достичь в ходе реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сказал министр Юрий ПАВЛЕНКО, который сопровождал сегодня официальную делегацию Европейского футбольного союза под руководством Д.ТЕЙЛОРА во время ознакомления с ходом подготовки НСК "Олимпийский" к проведению финала Евро-2012.

Делегаты от УЕФА убедились, что реконструкция спортивной арены проводится мощными темпами, отметил руководитель Минспорта.

Д.ТЕЙЛОР поздравил команду, которая осуществляет реконструкцию НСК "Олимпийский", с существенным прогрессом и отметил чрезвычайно большие изменения со времени его последнего визита.

Инспекционная группа УЕФА ознакомилась с ходом выполнения проектных и строительно-монтажных работ, с системой управления и финансирования проекта реконструкции НСК "Олимпийский".

Европейцы получили ответы на вопрос о консультационном сопровождении, а также о схеме организации функциональных зон на прилегающей к НСК "Олимпийский" территории во время проведения Евро-2012.

Во время общения Д.ТЕЙЛОР отметил, что партнерские отношения, которые сложились во время подготовки к турниру, будут способствовать развитию сотрудничества. Подытоживая результаты совместной работы, Д.ТЕЙЛОР отметил, что «это движение в правильном направлении».

В свою очередь, Ю.ПАВЛЕНКО выразил уверенность, что финальный матч чемпионата Европы 2012 года по футболу состоится именно на НСК "Олимпийский". Он отметил, что министерство в полной мере выполняет все задачи по подготовке к Евро-2012, и сделает все возможное, чтобы Национальный спортивный комплекс был введен в эксплуатацию в соответствии с графиками, согласованными с УЕФА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, начался четырехдневный визит официальной делегации Европейского футбольного союза под руководством генерального секретаря УЕФА Д.ТЕЙЛОРА.

Инспекционная группа, в которую также входят директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФФ, председатель спонсорского комитета и развития соревнований Алан РИДЛИ и руководитель подразделения Евро-2012 по вопросам организации мероприятий Лукас АХЕРМАН, посетит пять украинских городов - Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов.

Новость относительно судьбы «Артека». Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство в отказе своевременно профинансировать Международный детский центр «Артек» в 2009 году и призывает высшие органы власти финансировать лагерь равными долями.

Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что Президент поддерживает решение правительства о начале финансирования МТЦ «Артек», однако напоминает, что 27 ноября 2008 года он издал указ о функционировании и развитии МТЦ «Артеке», согласно которому правительство должно было профинансировать лагерь в 2009 году. Однако, отметила И.ВАННИКОВА, указ не был выполнен своевременно, и на 2009 год правительство не предусмотрело средства на финансирование лагеря.

Пресс-секретарь Президента сообщила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, справедливо было бы спасать лагерь всем ветвям власти.

При этом она заметила, что в данное время распределение средств на финансирование МДЦ происходит таким образом: 15 млн. грн. выделяет Секретариат Президента (Государственное управление делами – УНИАН), а остальные 45 млн. грн. финансируются из средств налогоплательщиков, то есть за счет дефицита госбюджета.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по мнению Президента, «если власть действительно стремится помочь «Артеку», было бы логично распределить расходы в равных долях: по 20 млн. грн. от правительства, Верховной Рады и Президента».

Новое о цене на газ. Кабинет Министров Украины своим постановлением обязал Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в случае изменения среднемесячного курса гривни к доллару делать перерасчет цен на газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, а также для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Соответствующее постановление Кабмина (№36 от 28 января т.г.), которым Кабмин внес изменения в свое постановление №605 от 29 апреля 2006 г., опубликовано на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин установил, что предельные уровни цен на природный газ, которые устанавливаются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, а также для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, подлежат коррекции в следующем месяце реализации природного газа НАК "Нафтогаз Украины" таким потребителям в случае изменения среднемесячного курса гривни к доллару США, установленного Национальным банком Украины в месяце реализации природного газа, к официальному курсу гривни к доллару США, установленному Национальным банком Украины по состоянию на 1 января в 2009 г., по формуле

Цс = Цб х (Ксм/Коф)

где Цс – откорректированный НКРЭ предельный уровень цены на природный газ в следующем месяце реализации природного газа для соответствующей категории потребителей;

Цб – базовый предельный уровень цены на природный газ, установленный НКРЭ для соответствующей категории потребителей, с учетом официального курса гривни к доллару США, установленного Национальным банком Украины по состоянию на 1 января 2009 года;

Ксм – среднемесячный курс гривни к доллару США, установленный Национальным банком Украины в месяце реализации природного газа;

Коф – официальный курс гривни к доллару США, установленный Национальным банком Украины по состоянию на 1 января 2009 года.

Кроме того, Кабинет министров освободил Национальную комиссию регулирования электроэнергетики от необходимости согласовывать расчет розничных тарифов на природный газ для населения с Министерством экономики.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 28 января т.г. №36), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Постановлением вносятся изменения во Временный порядок установления розничных цен для нужд населения.

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