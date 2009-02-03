АНОНС на 3 февраля 2009 г.

Под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам обеспечения горючим весенне-полевых работ.

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Состоится торжественная церемония открытия четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

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В рамках семинара по энергоэффективности, организованного Национальным агентством Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов и Европейской комиссией в рамках инструмента TAIEX состоится брифинг председателя НАЭР Игоря Черкашина.

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В г. Днепропетровске состоится расширенное заседание, посвященное началу работы Совместного европейского проекта "Магистр: "Интероперабельность/ Безопасность / Сертификация" в отрасли международного железнодорожного транспорта в Украине и Центральной Азии" (MISCTIF) по программе TEMPUS. В заседании примут участие представители Министерства транспорта и связи Украины, Министерства образования науки Украины, послы Франции и Польши в Украине и др.

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Издательство «Экономика» и журнал Marketing Media Review проведут круглый стол на тему: «Украинский рекламно-коммуникационный рынок в условиях кризиса или кто доживет до 2010 года». Приглашены представители компаний: МТС, Астелит, Союза предприятий наружной рекламы, ICTV, Samsung, Publicity Creating, PR-Service, Инфокон, Publicic Group, РА АиТи, УаМастер, Бегун-Украина, Медиа Пресс, Brandcom, UkrNet, Артмаксима, Спека, Нова комерційна телегрупа, Октагон, Украина-Арт, Прииск, РТМ-Украина, Raffinade.

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Пресс-конференция на тему: "Битва за место главного архитектора столицы началась...". Участники: президент Национального союза архитекторов Украины Игорь Шпара; вице-президент НСАУ Сергей Целовальник; президент киевской организации НСАУ Вадим Жежерин; директор института "Киевгенплан" Владимир Чекмарев и др.

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Состоится брифинг первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой.

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Круглый стол на тему: «Оценка социально-политической ситуации в Украине. Российско-украинские отношения после газового конфликта». Участники: социолог Холдинга Research & Branding Group Евгений Копатько; директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев; директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко; директор Украинского филиала института стран СНГ Владимир Корнилов и др.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "ГАИ уже готовит спецпропуска в центр Киева?". Речь пойдет о запланированной на 5 февраля 2009 года акции протеста 50 автоклубов Украины . В частности, о требованиях автомобилистов к власти и целях проведения акции. Также будет обнародовано обращение к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Председателю Верховной Рады Украины. Участники: представители Украинского Совета автолюбителей (УСА), Олег Назаренко, Александр Сорока, Владимир Вовк, Дмитрий Ковалев, Виктор Кремизович, Антон Краюшкин, Дмитрий Заборин, Алексей Липириди (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефоны: 8-050-585-34-33, 8-067-401-10-73 http://avtoprotest.io.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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Cостоится пресс-конференция народного депутата Украины Владимира Бондаренко на тему: «Экономическая политика правительства и ее соответствие кризисным реалиям».

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Под председательством министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды состоится рабочее совещание по обсуждению вопроса о повышении резервов энергоэффективности зданий и сооружений в жилищно-общественном строительстве.

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