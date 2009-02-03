Долгов по зарплате в бюджетной сфере Украины нет

Задолженности по заработной плате в бюджетной сфере в Украине по состоянию на 1 февраля 2009 года нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом сообщила в интервью Украинскому бизнес-каналу министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

„Безусловно, была текущая задолженность, но на сегодня из Государственного бюджета перечислены дотации в местные бюджеты, что позволило решить все вопросы с заработными платами в бюджетной сфере”, - отметила министр.

По ее словам, усилению контроля соблюдения законодательства о труде и обеспечению быстрого реагирования на случаи несвоевременной выплаты заработной платы способствует открытая на прошлой неделе в Министерстве труда бесплатная „горячая” телефонная линия (8-800-507-30-90) по вопросам выплаты зарплаты. Материалы по зафиксированным злоупотреблениям передаются в Генеральную прокуратуру.

Так, за первые пять дней работы телефонной линии было зафиксировано 474 обращения, при этом, 344 из них касались именно задержки зарплаты.