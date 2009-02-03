На Буковине свыше 5 тысяч работников отправили в отпуска

В Черновицкой области по состоянию на декабрь 2008 года свыше пяти тысяч работников предприятий были отправлены в отпуска за собственный счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Виталий УСИК. По его словам, в октябре прошлого года этот показатель составил немногим более 1000 человек, в ноябре - свыше двух тысяч.

Как сказал В.УСИК, временно отправили в отпуска часть работников свыше 300 предприятий области «из-за финансовых проблем, проблем со сбытом продукции, невозможность получить кредиты» и тому подобное. Это около 10% всего количества работающих предприятий региона.

В то же время, как сообщил на селекторном совещании в Черновицкой ОГА начальник Главного управления труда и социальной защиты населения области Богдан СЕНЬКИВ, по состоянию на 30 января «долгов по выплате зарплат у предприятий государственной формы собственности и бюджетной сферы Буковины нет. За январь в области в полном объеме проведены также социальные выплаты».

По словам Б.СЕНЬКИВА, по состоянию на 1 декабря прошлого года задолженность по зарплате на Буковине составляла 9 млн. 379 тыс. грн., из которых 8 млн. 296 тыс. грн. приходилось на экономически активные предприятия.