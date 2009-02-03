Минтруда: в Украине 149 тыс. малообеспеченных семей

В Украине по состоянию на декабрь 2008 года насчитывалось свыше 149 тысяч малообеспеченных семей, из них 36,6% - многодетные семьи, которые получают от государства помощь.

Об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА в интервью „5 каналу”.

Министр пообещала, что „размеры социальных выплат семьям с детьми и малообеспеченным семьям, которые были достигнуты в прошлом году, в 2009 г. будут сохранены. Более того, в случае пересмотра размера прожиточного минимума для разных возрастных групп они также будут изменяться в сторону увеличения”. В настоящее время, по данным пресс-службы Минтруда, средний размер помощи многодетным семьям составляет 758,80 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, выплаты на детей в Украине являются одними из самых больших даже по сравнению с европейскими странами и Россией. Так, помощь при рождении первого ребенка составляет 12 тыс. 240 грн., 25 тыс. грн. - при рождении второго ребенка и 50 тыс. грн. - при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Также повышена вдвое помощь на детей, которые воспитываются в семьях опекуна (попечителя). Размер такой помощи на ребенка до 6 лет увеличен с 557 грн. до 1 тыс. 114 грн., а на ребенка от 6 до 18 лет – с 701 грн. до 1 тыс. 402 грн.

„Правительство в вопросе поддержки семей с детьми избрал правильный курс - об этом свидетельствует всплеск рождаемости, который наблюдается в последнее время. Но еще государство должно помочь многодетным семьям в получении образования и обеспечить надлежащее оздоровление маленьких граждан Украины. Убеждена, необходимые для этого решения будут приняты”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.